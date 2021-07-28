جدة - نرمين السيد - وتسبب الانفجار فى نشوب حريق ضخم وتصاعد سحابة من الدخان فوق المدينة. وعلى مدى 3 ساعات، حاولت خدمات الطوارئ إخماد الحريق فى منطقة كيمبارك الصناعية التى توجد فيها الشركتان الكيماويتان باير ولانكسيس اللتان اشتعلت فيهما النيران عقب الانفجار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصرع شخصين وفقدان أكثر من 30 آخرين فى انفجار ألمانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.