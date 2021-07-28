حريق هائل يجتاح غابة شهير بـ اليونان .. والأدخنة تنتشر فوق أثينا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ موقع "روسيا اليوم"، أجلت السلطات اليونانية سكان المنازل الواقعة حول منطقة ستاماتا، على بعد 30 كيلومترا شمال شرق العاصمة، فيما تقلصت الرؤية فى بعض أثينا بسبب انتشار الدخان فوقها جراء الحريق.

ونجحت السلطات فى إخماد الحريق بعد أن دفعت بثمانى طائرات و12 مروحية لإلقاء المياه من الجو، فيما كان يكافح الحريق على الأرض ما يزيد عن 300 من رجال الإطفاء.

وقال رئيس الحماية المدنية نيكوس هاردالياس: "كان حريقا صعبا وخطيرا"، مضيفًا: "كان على طواقم الإطفاء التعامل مع الحريق وسط مناطق مأهولة بالسكان ووسط منازل... إنه يتراجع الآن، لكنه لا يزال مشتعلا فى عدة أماكن".