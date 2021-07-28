طريقة تحديث الملف الشخصي في حافز عبر الجوال وبوابة نفاذ

طريقة تحديث الملف الشخصي في حافز من أهم الأشياء التي يجب على مستفيدي البرنامج متابعتها والبحث عنها وذلك لضمان استمرار الحصول على الدعم لذا فيتعين على المستفيدين تحديث حافز كل أسبوع وقد تم وضع أكثر من طريقة لتحديث البيانات فيمكن تحديث حافز بالجوال أو استخدام نفاذ تحديث حافز ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة تحديث الملف الشخصي في حافز.

طريقة تحديث الملف الشخصي في حافز

يجب استخدام طريقة تحديث الملف الشخصي في حافز بشكل دوري وذلك لضمان الحصول على الخدمات المقدمة وتجنب الخصومات التي قد تطرأ على المستفيد أو خروجه من برامج التدريب المختلفة التي يقدمها البرنامج ويمكن تحديث البيانات بالطرق التالية:

يقوم المستخدم بالتوجه إلى موقع طاقات.

يقوم المستخدم بعد ذلك بتسجيل الدخول عبر اسم المستخدم وكلمة المرور، ومن ثم يتم كتابة ركم التحقق المرئي.

يتم إرسال رسالة تحمل كلمة مرور مؤقتة على الجوال يتم إدخالها ومتابعة عملية تسجيل الدخول.

يتوجه بعد ذلك إلى كلمة مهام مطلوب تنفيذها والتي من خلالها يتم إنهاء كافة المعلومات المراد تحديثها ومن ثم الضغط على كلمة حفظ.

طريقة تحديث بيانات حافر على الجوالتحديث حافز عن طريق نفاد

تعتبر بوابة نفاذ إحدى أهم البوابات التي يتم ربط العديد من الخدمات الحكومية من خلالها ولذا يتم السماح للأفراد المسجلين ببرنامج حافز تحديث بياناتهم باستخدام الحساب الخاص بهم على بوابة نفاذ كالآتي: