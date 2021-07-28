إنستجرام يجرب خاصية لحماية مستخدميه من التحرش ويطرح مزايا جديدة

تتسابق وسائل التواصل الإجتماعي في إرضاء مستخدميها ومحبيها وللفوز بكسب مزيد من مستخدمى التطبيقات المختلفة من وسائل التواصل الإجتماعي فيسعى دائما منصة إنستجرام للعمل على رضاء مستخدميها فقد طرحت ميزة تحت التجريب ليشعر الناس بالراحة في التعبير عن أنفسهم، حيث بدأت شركة تطبيق التواصل الاجتماعي إنستغرام اختبار خاصية جديدة في التطبيق تتيح حماية أكبر للمستخدمين من التحرش والإساءات، بعد “موجة العنصرية” التي تفجرت في أعقاب هزيمة منتخب إنجلترا أمام منتخب إيطاليا في نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، حيث تعرض ثلاثة لاعبين من ذوي البشرة السمراء في منتخب إنجلترا للتحرش والعنصرية سواء عبر الإنترنت أو في الواقع.

مزايا الخاصية الجديدة:

من التطبيقات المفضلة لدى الشباب والكثير من المثقفين تطبيق إنستجرام خفيف الظل ذو طبيعة سهلة وسلسة ويعشقه الكثير من محبي وسائل التواصل الإجتماعي وغالبا ما يعمل القائمون عليه ومالكي التطبيق من طرح ميزات ترضي مستخدميه فقد طرح أدم موسيري رئيس شركة إنستغرام الخاصية الجديدة التي تسمى “الحدود” تستهدف الحماية من مثل هذه الممارسات من خلال السماح للمستخدمين بوقف وصول الرسائل مؤقتاً إذا شعروا أنهم مستهدفون برسائل مسيئة، وذكرت بعض المواقع المتخصصة في موضوعات التكنولوجيا عن موسيري القول “لا مكان للعنصرية والتحريض على الكراهية في إنستغرام ..يجب أن يشعر الناس بالراحة وأن يشعروا بالأمان في التعبير عن أنفسهم عند استخدام إنستغرام ونحن نعمل من أجل ضمان كل هذا”، وأضاف موسيري في تسجيل فيديو مدته 3 دقائق أن إنستجرام تستهدف تحقيق هدفين من خلال الخاصية الجديدة وهما تقليل كمية التحرش على منصة إنستغرام إلى أدنى درجة ممكنة، والثاني توفير أدوات يمكن لمن يتعرض للتحرش والإساءة استخدامها لحماية نفسه على المنصة.

إختبار خاصية الحدود:

وقد لاقت الخاصية الجديدة ترحيب الكثير من مستخدمي إنستجرام ومحبيه ورغم أن الخاصية مازالت تحت التجريب إلا أنها بمحتواها وخصائصها وهدفها من تقليل لغة الكراهية على المنصة من رضاء مستخدمي انستجرام، ويتم حالياً اختبار خاصية “الحدود” (ليمتس) في عدد من الدول قبل طرحها على نطاق أوسع. في الوقت نفسه قال موسيري إن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، سواء من أجل تقليل خطاب الكراهية على المنصة أو تمكين المستخدمين من حماية أنفسهم من مثل هذه الأحاديث، مضيفاً “توقعوا المزيد منا في هذا المجال خلال الشهور المقبلة”.

3 طرق في إنستجرام للتخلص من المنشورات المزعجة:

ومن الجدير بالذكر فقد طرح التطبيق عدة مزايا مختلفة مفيدة جدا لدى مستخدمي إنستجرام بل تلبي طلباتهم ورغبتهم في عدم الإزعاج منشورات وإشعارات الغير كما تعمل بعض الخواص على إخفاء المنشورات أو مشاركات حسابات معينة من أصدقائك من صفحتك دون حذف هذه الحسابات أو الغاء متابعتهم وهي ميزة الإخفاء أو الكتم، وبذلك يمكنك جعل صفحتك الرئيسية أكثر تخصيصا لما يهمك فقط فيما يلي 3 طرق للتخلص من الأشخاص المزعجين على إنستغرام من دون علمهم.

1- انتقل إلى تطبيق إنستجرام على هاتفك سواء أندرويد أو آيفون. 2- انتقل للحساب الذي تريد إخفاءَه، ثم اضغط على زر (متابعة) Following لفتح القائمة المنسدلة. 3- اختر من القائمة خيار (إخفاء) Mute. سيظهر لك خياران، الخيار الأول: (إخفاء المنشورات) Mute Posts، والخيار الثاني: (إخفاء القصص) Mute Stories، يمكنك الضغط على زر التبديل المجاور لأي من الخيارين، أو الضغط على زر التبديل المجاور للخيارين معا إذا كنت تريد: 1- إخفاء أي محتوى من الشخص المعني. 2- إخفاء منشورات محددة:في الكثير من الأحيان قد تظهر لك في الصفحة الرئيسية على إنستغرام أحد المنشورات التي لا ترغب في رؤيتها مرة أخرى أثناء تصفحك خلال اليوم، ويمكنك التخلص منها باتباع الخطوات التالية: بمجرد تحديد المنشور الذي تريد إخفاءَه في صفحتك الرئيسية، سترى أعلى اليمين علامة النقاط الثلاث التي تعطيك عدة خيارات، اضغط عليها. • ستظهر لك قائمة بها عدة خيارات في الجزء السفلي من الشاشة، اضغط على خيار (إخفاء) Mute. • اضغط على خيار (إخفاء المنشورات) Mute Posts. 3- إخفاء القصص: • انتقل إلى حسابك على إنستجرام. • ابحث في دوائر القصص عن الحساب الذي تريد إخفاء قصصه. • اضغط مع الاستمرار عليه لبضع ثوانٍ، سيظهر لك خيار (إخفاء) Mute، اضغط عليه. • سيظهر لك خياران: الأول (إخفاء قصة) Mute Story، والثاني (إخفاء القصص والمشاركات) Mute Story and Posts، وهذا الخيار سيساعدك في إخفاء جميع قصص هذا الحساب ومشاركاته أيضًا، إذا كنت ترغب في ذلك.

إخفاء أشخاص أو محتوى أو قصص على إنستجرام: