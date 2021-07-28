شروط إعفاء سداد باقي أقساط قروض بنك الراجحي الجديدة وطريقة تقديم طلب الإعفاء

احصل على شروط إعفاء سداد باقي أقساط قروض بنك الراجحي الجديدة وكيفية التقديم وما هي الأوراق والوثائق المطلوبة للحصول على الإعفاء من مصرف الراجحي، حيث نال بنك الراجحي أقبالا كبيرا لدى الكثير من المواطنين والعملاء داخل المملكة وخارجها وهذا ليس من فراغ ،بل قدم مصرف الراجحي العديد من التمويلات والتسهيلات على شكل خدمات لكل الفئات، و اكثر الخدمات بحثا هذه الآونة صدور الأمر الملكي بالإعفاء من سداد أقساط القروض بمصرف الراجحي وهذا للعملاء المتعثرين في سداد باقي أقساط القروض الشهرية نظرا للظروف المادية وضيق سبل العيش لقله العمل بسبب فيروس جائحة كورونا، ولكن هناك عده شروط يجب توافرها في المقترض للحصول على طلب الموافقة على الإعفاء من سداد باقي القروض والتي سوف نوضحها لكم من خلال تلك الخطوات الأتية بشكل مفصل اكثر.

يجب تقديم الأوراق التي تثبت أن المقترض ليس لديه القدرة على السداد للإصابة الشديدة التي أدت إلى عجز كلي أو جزئي فمن هنا يحصل على موافقة تنازل السداد البنكي.

يجب أحضار المستندات والأوراق التي تحمل كافة البيانات الخاصة بالقرض.

يسقط دفع سداد أقساط القرض مباشرة في حالة إذا توفي المقترض وتقدم شهادة الوفاة من خلال أهلة.

إذا تبين أن العميل له شركاء في القرض يجب تقديم كافة الأوراق و المستندات التي تثبت الشراكة في هذا القرض.

شروط الموافقة على طلب الإعفاء من بنك الراجحيخطوات تقديم طلب إعفاء قرض الراجحي

الخطوات التي يجب تنفيذها للحصول على طلب الإعفاء من سداد باقي القرض بمصرف الراجحي سوف نوضحها لكم:-

عند الانتهاء من تجميع الأوراق والمستندات المطلوبة يجب الدخول إلي الموقع الرسمي الخاص ببنك الراجحي. تتم الموافقة على طلب الإعفاء من خلال إدراج صورة الهوية الوطنية للمواطنين السعوديين ويجب أن تكون سارية. رفع صورة خطاب من جهة العمل الموجه للبنك ملحق به المسمى الوظيفي والراتب الشهري. يجب تعبئه كافة البيانات والمعلومات المطلوبة بدقة. الضغط على إرسال.

ختاما وصلنا إلي نهاية هذا المقال المقدم من موقع ثقفني الإخباري والذي يحتوي على كيفية الحصول على شروط إعفاء سداد باقي القروض وخطوات طلب إعفاء من مصرف الراجحي.