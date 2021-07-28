تطبيق يهدد عرش واتساب “هالو آب” الجديد بمزايا ليس لها مثيل

يزداد التنافس بين تطبيقات المراسلة يوم بعد يوم ويحاول خبراء كل تطبيق اضافة خصائص ومزايا خاصة بتطبيقاتهم لتصبح المنافسة بين تطبيقات المراسلة على تقديم أفضل خصائص ومزايا لمستخدمي التطبيقات وظهر اخيراً تطبيق للمراسلة جديد “هالو آب” هو إحدى التطبيقات الجديدة التي تمكن موظفان سابقان في واتساب بإنشاءه، ويعمل بمميزات كبيرة وليس لها مثيل وفق ما ذكره مؤسسو التطبيق، كما أنه سيجمع بين كل الخصائص والميزات المتواجدة في جميع التطبيقات الأخرى التي يرغب فيها المستخدمون، وسوف يكون تطبيق HalloApp منافساً قوياً لتطبيق المراسلة الشهير واتس آب، وسوف يتم إتاحة التطبيق الجديد هالو آب لجميع مستخدمي هواتف آيفون وأندرويد، وذلك وفق تصريحات المواقع المتخصصة.

مزايا تطبيق “هالو آب” الجديد:

من الجدير بالذكر فقد أعلن مؤسس التطبيق الجديد هالو آب أن التطبيق به مزايا غير متوفرة في التطبيق الأكثر شهرة عالميا واتساب ولا أي تطبيق آخر وسيكون غير متواجد بها بعض الميزات المنتشرة في برامج أخرى مثل إنستجرام والفيس بوك، وعددوا المميزات الكثيرة في هذه الشبكة الجديدة والتي سيكون ليس لها مثيل في الانستجرام والفيس وغيره، وسوف نذكر مزايا التطبيق من خلال مقالنا هذا ومن موقع ثقفني نعرض لكم أهم مزايا التطبيق كما يلي:

عدم إزعاج المستخدم بالإعلانات أو أي بوتات مستقبلا كما هو الأمر في التطبيقات الأخرى.

يحافظ على خصوصية المستخدمين، وسوف يتم تشفير جميع الرسائل من طرف لطرف آخر، الأمر الذي سيمنع مهندسو التطبيق أنفسهم من رؤية تلك الرسائل المتداولة بين المستخدمين، وتكون الشبكة الجديدة بها تشفير كامل.

يمكن للمستخدم الإتصال بما يريد من خلال جهات الإتصال.

سيطلب التطبيق تسجيل رقم هاتفك.

لن يتم تخزين أو استخدام المعلومات الشخصية.

سوف يسمح بفك رموز الرسال المصورة أو المكتوبة للمستلم فقط.

وسوف يحتوي التطبيق أربع علامات تبويب الصفحة الرئيسية وبها المنشورات التي تم مشاركتها من الأصدقاء، وقائمة بالمحادثات، وعلامة التبويب الثالثة جميع الدرشات “الفردية”، وعلامة تبويب رابعة وهي خاصة بالإعدادات.

يتوفر بها الأدوات والميزات الغير متواجدة في فيس بوك.

كما أن هذه الشبكة الجديدة لن يكون تطفل على أنشطة المستخدمين أو استخراج بيناتهم.

لا يوجد بها خوارزميات أو فلاتر صو.

لن يكون بها معلومات مضللة تنتشر بسرعة كما في الشبكات الأخرى.

كيفية تحميل التطبيق وتفعيله وإستخدامه:

فقد أعلن خبراء ومؤسسوا تطبيق “هالو آب” أنه سيكون متاحا ومتوفر حاليا على سوق جوجل بلاي، وقد يتم فرض رسوم في المستقبل عن بعض الميزات الخاصة، لمن يرغب في الاشتراك في بعض المزايا التي يوفرها التطبيق مستقبلاً.