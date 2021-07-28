الدعم العقاري متى ينزل وحاسبة الدعم العقاري

يتساءل العديد من المستفيدين عن الدعم العقاري متى ينزل وهو الدعم الذي تقوم بتقديمه وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية بالتعاون بينها وبين صندوق التنمية العقارية، ويقبل المواطنين على معرفة موعد صرف الدعم السكني لهذا الشهر للاستفادة منه في امتلاك العقار الخاص بهم، وقد تم الإعلان عن متى ينزل الدعم السكني بعد توقيع العقد مباشرة من خلال الحساب الرسمي للصندوق ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على الدعم العقاري متى ينزل.

الدعم العقاري متى ينزل

قام صندوق التنمية العقارية بالإجالة على تساؤل الأفراد عن الدعم العقاري متى ينزل بتحديد موعد ثابت على أن يتم الصرف شهريًا في يوم 24 وذلك لضمان الاستفادة من الدعم قبل البدء في نزول الراتب الخاص بالمواطنين بالإضافة إلى منع التزاحم أثناء صرف الدعم.

وقد أكد الصندوق على أنه في حالة موافقة يوم 24 يوم أجازه رسمية بداخل المملكة فعليه يكون يوم الصرف أما قبل الموعد بيوم أو بعده بيوم ويتم الإعلان عن الميعاد الجديد في حالة تغييره.

متى ينزل الدعم العقاري بعد توقيع العقد

قام صندوق التنمية العقارية بالإجابة على هذا السؤال بأنه من المقرر في حالة توقيع العقد وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالحصول على الدعم العقاري بأنه سوف يتم نزول الدعم بحساب المواطن خلال يومين عمل بحد أقصى.

حاسبة الدعم العقاري

أتاحت وزارة الإسكان لمستحقي الدعم العقاري إمكانية الاستعلام عن قيمة الدعم المتوقع الحصول عليه من خلال استخدام حاسبة الدعم السكني المتوفرة في بوابة سكني وعلى المستحقين للدعم إتباع الخطوات التالية للاستعلام: