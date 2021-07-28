بالاسم ورقم الجلوس استعلم عن نتائج الصف التاسع باليمن عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية

نتائج الصف التاسع الأساسي باليمن عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية عن طريق الاسم ورقم الجلوس ، استطاع الآلاف من طلاب وطالبات الصف التاسع الأساسي باليمن أداء الامتحانات، وفقًا لإجراءات طبية مشددة تضمن سلامة وصحة وعافية الطلاب والقائمين على العملية التعليمية من خلال اتباع جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة حماية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وقد ينتظر الكثيرون بشغفٍ موعد الإعلان عن النتيجة وخاصة بعد إعلان المصادر المسؤولة بوزارة التربية والتعليم عن الاشراف على الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات لكافة المواد الدراسية المقررة على الطلاب والطالبات.

أكدت وزارة التربية والتعليم على قرب الإعلان عن النتيجة خلال الأيام القليلة المقبلة عبر رابط الموقع الإلكتروني الخاص بالاستعلام عن نتائج طلاب وطالبات المرحلة الأساسية على موقع وزارة التربية والتعليم الخاص بالاعلان عن النتائج، فقد أعلنت مصادر بوزارة التربية والتعليم بأن العدد الفعلي للطلاب والطالبات الذين لهم الحق بأداء بالامتحان لهذا العام من المفترض أن يكون 254 ألف و 608 طالب وطالبة، بينما حضر فعليًّا ما يقرب من 243 ألف و 519 طالب وطالبة.

نتائج الصف التاسع باليمن عن طريق الاسم ورقم الجلوس

يستطيع الطلاب والطالبات باليمن عبر موقع وزارة التربية والتعليم www.results.edu.ye الاستعلام عن نتائج الصف التاسع الأساسي، وذلك الكترونيًّا عبر الشبكة العنكبوتية دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدارس لمعرفة النتيجة، وذلك عقب حالة من الترقب والانتظار سادت الكثيرون من الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم بدولة اليمن عقب إعلان الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات.

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف التاسع الأساسي باليمن عبر موقع وزارة التربية والتعليم

يتمكن الطلاب والطالبات من الاستعلام عن النتيجة الكترونيًّا فور اعتمادها على موقع وزارة التربية والتعليم، عن طريق عدة خطوات بسيطة وهى كالآتي ذكره:

وقد أكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم باليمن عن سبب تأخر إعلان النتيجة وهو حلول عيد الأضحى المبارك، وأنه عقب العيد مباشرة سيتم الانتهاء من كافة أعمال التصحيح ورصد الدرجات لكافة المواد الدراسية المقررة ويتم الإفصاح عن النتيجة.