بالتقسيط الميسر 100,000 ريال بدون كفيل للسعودي والمقيم لدى اليسر للتمويل

شركة اليسر للإجارة والتمويل تقدم تمويل بالتقسيط الميسر لمدة خمسة سنوات لجميع العملاء السعوديين وغير السعوديين من الجنسيات الأخرى المقيمة في المملكة العربية السعودية حيث يمتاز التمويل بأنه مطابق مع معايير الشريعة الإسلامية عبر شركة اليسر للتمويل وتعطي الشركة مبلغ تمويل يبدأ من 100 ألف ريال سعودي ويصل إلى 300 ألف ريال سعودي ولكن بشروط وضوابط محددة حيث متاح التمويل بدون كفيل سعودي الجنسية إذا كان مبلغ التمويل حتى 100 ألف ريال وأكثر من ذلك يطلب إحضار موافقة الكفيل وأتاح الآن التقديم الإلكتروني على التمويل عن طريق رابط التقديم على تمويل ميسر بدون كفيل وتابع إلى مؤسسة النقد العربي السعودي ومتاح لجميع العملاء السعودي والمقيم عبر شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة.

أهم الضوابط والشروط اللازمة للحصول على تمويل ميسر نقدي من شركة اليسر

شركة اليسر للإجارة والتمويل تطلب بعض الضوابط والشروط اللازمة للحصول على تمويل نقدي يصل إلى 300 ألف ريال سعودي ويمتاز التمويل بمزايا عديدة ومتنوعة ومنها الحصول على التمويل بالتقسيط الميسر الشهري لمدة خمس سنوات تقريباً لذلك سوف نوضح للجميع سواء كان العميل المتقدم سعودي أو مقيم من الجنسيات الأخرى بالمملكة كافة الشروط والأحكام المطلوبة للتمويل كما يلي بكافة التفاصيل:

يشترط أن يكون المتقدم سعودي أو مقيم ولكن يمتلك دخل شهري ثابت لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي للمواطن السعودي و ستة آلاف ريال سعودي للمقيم من الجنسيات الأخرى.

يجب أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن واحد وعشرون عاماً ويصل إلى ستون عاماً والمتقاعدين حتى 70 عام.

لابد من توفير كفيل غارم أو ضامن سعودي الجنسية في حالة إذا تم طلب مبلغ تمويل أكثر من 100 ألف ريال سعودي عند التقديم تمويل ميسر من شركة اليسر للتمويل.

مدة العمل المطلوبة ستة أشهر للمقيم وثلاثة أشهر للسعودي الجنسية لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل.

يمتاز الآن التمويل بأنه بدون موافقة الكفيل الغارم السعودي بالمملكة العربية السعودية.

التمويل النقدي يصل إلى 100 ألف ريال سعودي بدون كفيل وأكثر من ذلك بتوفير كفيل حتى 300 ألف ريال سعودي عبر شركة اليسر للتمويل.

التمويل بالتقسيط الميسر الشهري لمدة تصل إلى خمس سنوات عبر شركة اليسر للتمويل.

متاح لجميع الجنسيات السعودي والمقيم من الجنسيات الأخرى بالمملكة العربية السعودية.

تمويل لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية والدين الإسلامي في المملكة عبر شركة اليسر للإجارة والتمويل.

المميزات التمويلية المقدمة من شركة اليسر للإجارة والتمويل الآن