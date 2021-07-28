رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني وزارة التربية والتعليم

ننشر رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس nategafany.emis.gov.eg بعد ان تم اعتماد النتيجة رسميا يوم الثلاثاء عبر بوابة التعليم الفني. واعلن وزير التربية المصري الدكتور طارق شوقى نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول للموسم الدراسي 2021/2022. خلال المؤتمر الصحفي الاخير الذي انعقد يوم الثلاثاء في المقر الرئيسي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. كما كشف الوزير عن أسماء اوائل الدبلومات الفنية 2021 وهنئهم على النتائج الممتازة التي تحصلوا عليها. ويبحث الآن العديد من طلاب الصف الثالث الثانوي الدبلومات الفنية الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي بنظام الثلاث سنوات والخمس سنوات عن خطوات الاستعلام عن النتيجة ورابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 موقع نتيجة الدبلومات الفنية 2021 من اجل سهولة الاطلاع على نتائجهم دون عناء التنقل للمدارس. وهو ما سنتعرف عليه في الأسطر التالية م هذا المقال.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس

علاوة على ذلك، يستطيع كافة طلاب الدبلومات الفنية لمختلف الشعب و أقسام التعليم الفني تجاري ،صناعي ،زراعي و فندقي.الاستعلام عن النتيجة في كافة المحافظات المصرية من خلال الرابط الالكتروني نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس fany.moe.gov.eg/ExamResults الذي وضعته وزارة التربية والتعليم الفني والذي يمكن من خلاله الاطلاع على النتيجة بكل سهولة وسنتعرف في أسفل المقال على طريقة الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس ويمكن للطالب كتابة اسمه ورقم جلوسه في التعليقات وسوف نساعده للحصول على نتيجته.

الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021

يذكر انه قد اجتاز حوالي 818 الف طالب امتحانات الدبلومات الفنية 2021 الدور الاول في كافة المحافظات المصرية. ويمكن للطلاب والطالبات الاستعلم الآن عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني من خلال اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع بوابة التعليم الفني التابع لوزارة التربية والتعليم المصرية.

يجب على الطالب تحديد القسم سواء ( فني- تجاري – زراعي- فندقي- صحي-).

كتابة الإسم ورقم الجلوس.

واخيرا عرض النتيجة

نسبة النجاح في الدبلومات الفنية 2021

كما قلنا لكم سابقا في اول المقال فقد تم الاعلان عن نسب نجاح طلاب الدبلومات الفنية للسنة الدراسية 2020-2021 والتي جاءت على النحو التالي:

قدرت نسبة النجاح في شعبة التعليم الفني التجاري 72.40% حيث ارتفعت نسبة النجاح عن العام الماضي بـ 13.52%

اما بخصوص التعليم الفني الفندقي فبلغت نسبة النجاح 88.38% بزيادة مقدرة بـ8.43% عن السنة الفائتة

نتيجة دبلوم زراعي بلغت 53.72% مرتفعة عن السنة الماضية بنسبئة مؤوية قدرت بـ 5.46%.

واخيراالقسم الصناعي 71.50% مرتفعا بـ 6.13% عن العام الماضي.

مواعيد تقديم التظلمات على نتيجة الدبلومات الفنية

يمكن لكافة طلاب الدبلومات الفنية أولئك الذين يشعرون أنهم لم يحصلوا على علاماتهم الكاملة بعد إجراء الامتحانات العملية والورقية. تقديم تظلم عبر خدمة التظلم التي تتيحها وزراة التربية والتعليم والتعليم الفني كل عام. وتبدا عملية تقديم التظلمات في اليوم الموالي مباشرة من ظهور النتيجة بعد حصول الطالب على نتيجته اولا من خلال الدخول على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس.