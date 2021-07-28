كورونا يضرب البرازيل بـ 41.411 إصابة جديدة .. و1.333 حالة وفاة

جدة - نرمين السيد - ووفقا لـ موقع "روسيا اليوم"، أفادت بيانات وزارة الصحة البرازيلية بارتفاع حصيلة الإصابات الكلية بمرض "كوفيد 19" فى البلاد إلى 19.749 مليون حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 551 ألفًا و835 حالة.

وتأتى البرازيل فى المرتبة الثالثة على مستوى العالم فى أعداد الإصابات بـ كورونا بعد الولايات المتحدة، والثانية على بعد أمريكا والهند تسجيلا للوفيات الناجمة عن الجائحة.