جامعه الكويت تعلن نتائج قبول الطلاب في كليات الطب والصيدلية وطب الأسنان

جامعه الكويت أعلنت قبل ساعات عن اعتماد نتائج قبول الطلاب في كليات الطب وطب الأسنان والصيدلية، من حملة الشهادة الثانوية العامة، ومن الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات، وذلك للعام الجامعي الجديد 2021/2022 ، جاء ذلك عقب اجتماع عقده مجلس الجامعات الحكومية في الكويت .

في السطور التالية نستعرض أبرز ما جاء في إعلان نتائج القبول في جامعة الكويت لطلاب الكليات المذكورة، والذي تناقلته وسائل الإعلام المحلية، وفي مقدمتها وكالة الأنباء الرسمية الكويتية (كونا).

نتائج قبول الطلاب في جامعه الكويت

كشف الدكتور مشعل هشام الغربللي الذي يشغل منصب القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل في جامعة الكويت عن الانتهاء من أعمل توزيع الطلبات الخاص بالتحاق الطلاب الكويتيين ومن أبناء الكويتيات من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، والذي استوفوا لشروط القبول، خلال الفترة المعلنة سلفًا لتقديم طلبات الالتحاق بالجامعة في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، وذلك للعام الدراسي الجديد 2021/2022.

وبين الغربللي أن قد تم قبول إجمالي (244) طالبًا، في الكليات سالفة الذكر بجامعه الكويت ، موزعين كـ”151″ طالبًا وطالبة في كلية الطب، و”63″ طالبًا وطالبة في كلية الصيدلة، بالإضافة إلى “30” طالبًا وطالبة في كلية طب الأسنان.

في الوقت ذاته، أوضح المسؤول في الجامعة الكويتية، التابعة لـ وزارة التعليم العالي الكويت، أن ذلك العدد لا يشمل على الطلبة المقبولين، في البعثات الداخلية والخارجية، والذين فضلوا الاستمرار في البعثات الدراسية الخاصة بهم، بدلًا من الالتحاق بجامعة الكويت.

ومن قبيل الحرص على أن تكون الأسس الخاصة بقبول الطلبة واضحًا للجميع، فقد تم نشر الحد الأدني للقبول في الكليات الثلاث، كما هو مبين في الجدولين رقم 1و2 المرفقين.

وأفاد الغربللي بأن المركز الرقمي المرتبط باسم كل طالب، يمثل رمز التخصص الذي تم قبوله به، ويمكن الرجوع إلى جدول الحدود الدنيا لمعرفة التخصص وفقًا للرمز الرقمي.

وأكد المسؤول كذلك، على أن التنافس بالنسبة للمقاعد في الكليات الثلاث، جاء وفقًا للمعدل المكافئ، والذي يتم احتسابه وفقًا لنتائج اختبارات القدرات الأكاديمية التي تطلبها كل كلية، والذي يقوم كل طالب بتأديته قبل الالتحاق بالجامعة، علاوة على نسبته في شهادة الثانوية العامة.

واختتم الغربللي تصريحاته، بالإعلان عن إرسال رسائل نصية SMS لكافة الطلاب المقبولين في الكليات الثلاث، بغرض استكمال إجراءات اعتماد القبول.

أسماء الطلاب المقبولين

هذا، وقد أوردت جامعه الكويت كشفًا بـ أسماء الطلاب المقبولين في كليات الطب والصيدلية وطب الأسنان، حتى يتسنى لكل طالب وطالبة معرفة الكلية التي سيلتحق للدراسة بها في العام المقبل.

وفيما يلي، وكما هو موضح بالصورة، نستعرض قائمة بدرجات “الحدود الدنيا” أو المعدل المُكافئ، واسم الكلية ورمزها وفقًا للدرجة التي حصل عليها الطالب:

الخاتمة

تعرفنا في السطور القليلة الماضية، على إعلان جامعة الكويت عن نتائج قبول الطلاب في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، بالإضافة إلى أسماء الطلاب المقبولين، واختتمنا باستعراض جدول بالحدود الدنيا أو المعدل المكافئ واسم الكلية ورمزها.