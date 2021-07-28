سطو مسلح على متجر مجوهرات شهير فى فرنسا

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، أن قيمة المجوهرات التى تم سرقتها تقدر بما يقرب من مليونى يورو، أى ما يعادل 2.37 مليون دولار.

وقالت صحيفة "لو باريزيان" إن أحد الأشخاص دخل دار "شوميه" مستقلا "سكوتر" وهدد بسلاحه، أثناء فتح المحل وقت العصر ثم فر مجددا على دراجته".

وأكد مكتب المدعى العام، أنه يجرى التحقيق فى الحادث، دون أن يفيد بالتقديرات الأولية لقيمة المجوهرات التى نهبت من الدار.

وتعد دار "شوميه" إحدى أقدم وأشهر العلامات التجارية للمجوهرات فى فرنسا، مملوكة لمجموعة السلع الفاخرة "إل فى إم إتش".