كورونا فى المغرب .. الحكومة تصدر قرارا عاجلا لمواجهة الفيروس

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة "واس" السعودية، تتضمن إجراءات هذا التمديد استمرار حظر التجول الليلى، واستمرار إغلاق المطاعم والمحال التجارية فى الساعة الـ 11 ليلاً، ومنع إقامة الحفلات والمناسبات الاجتماعية، والتجمعات العامة أو الخاصة.

كورونا فى المغرب

وكانت وزارة الصحة المغربية، قد سجلت ألفين و853 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا، ليصل إجمالى الإصابات إلى 555 ألفا و488 حالة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة أنه جرى تسجيل 7 حالات وفاة بالفيروس، ليصل بذلك إجمالى الوفيات منذ بدء الوباء إلى 9 آلاف و434 حالة، فيما ارتفع إجمالى حالات الشفاء إلى 530 ألفا و801 حالة.