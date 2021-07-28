محكمة تصدر قرارها في قضية مرتضى منصور وسما المصري

أصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، الثلاثاء، حكمها في قضيتين أقامهما مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق، ضد الراقصة سما المصري ، يتهمها فيهما بالسب والقذف عبر موقع التواصل الاجتماعي.

وقضت المحكمة الاقتصادية بتغريم سما المصري بمبلغ 100 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ، حسبما ذكرت صحيفة "الوطن" المصرية.

وحسبما ذكرت الصحيفة المصرية، فقد كان وكيل دفاع مرتضى منصور، قد حضر أمام المحكمة في أوقات سابقة مختلفة، وتنازل عن 13 دعوى ضد سما، للتصالح.

ونقل موقع "مصراوي" عن محامي سما، أشرف ناجي قوله إنه جرى التصالح مع رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور في عدد من القضايا التي أقامها ضد موكلته.

وكان منصور قد تنازل عن 8 قضايا سب وقذف ضد سما، حسبما ذكر محامي الأخيرة.