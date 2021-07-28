مشروع روشن الرياض من صندوق الاستثمارات السعودي ، أعلنت شركة روشن العقارية عن أستهداف المشروع وفق خطة متكاملة لإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة ، وقد اعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إطلاق روشن العقارية في أغسطس الماضي ، كشركة متخصصة في تطوير المناطق السكنية وتتبنى روشن المطور العقاري الوطني للمناطق السكنية واحدي شركات صندوق الاستثمار العامة قي بناء اول حي سكني في الرياض ، وقد أعلنت روشن انه سيتم العمل على تنفيذ و تطوير العديد من الأحياء وفى 4 مناطق رئيسية في المملكة (الرياض، مكة المكرمة، عسير ، المنطقة الشرقية) ، وان يتم هذا التطويرعلى عدة مراحل وفي خلال مدة عشر سنوات. وهذا ما سيسهم في دعم قطاع البناء و الأعمال والتشييد.

ما هي شركة روشن العقارية ؟

تعتبر شركة روشن العقارية المالكة لمشروع روشن الرياض عبر صندوق الاستثمارات العامة السعودية ، وأعلنت شركة روشن إطلاق الشركة مشروعاتها بالمشروع الأول في مدينة الرياض الذي تمتد مساحة المشروع إلي 20 مليون متر مربع شمال الرياض بالقرب من مطار الملك سلمان ، وتسعي الشركة إلى إتاحة التملك للجميع ، وستضم أحياء الشركة مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية بما يتناسب مع مختلف شرائح المجتمع ، واهم ما يميز مشاريع روشن التأثر بالتراث الحضاري السعودي واعتمادها علي مساحات كبيرة مما يوفر بيئة ترفيهية إيجابية وبيئة عمل ومناخ مناسب للمعيشة ، وتهدف الشركة لرفع معدلات تملك المواطنين السعوديين وتوفير العديد من فرص العمل ، ويعتبر الممول الأساسي لشركة روشن هو صندوق الاستثمارات العامة السعودية ومشروع روشن الرياض السكني هو بداية المشاريع للشركة.

ما هو صندوق الاستثمارات العامة السعودي ؟

صندوق الاستثمارات تم تأسيسه من 46 عاماً كأحد اهم المساهمين في تطوير الكيانات الوطنية للاستثمار، وهو مساهم رئيسي في تأسيس العديد من الشركات الكبري ، وساهم بشكل رئيسي في توفير التمويل اللازم للعديد من الشركات الهامة التي تقوم بتنفيذ المشروعات الوطنية الحيوية الاستراتيجية مثل مشروع روشن الرياض ، واصبح معدل نمو الصندوق أسرع في ضوء سياسيات مالية واقتصادية أكثر مرونة وأشمل فكراً، مما أدي إلي تعظيم العوائد عبر الاستثمار في أسواق العملة العالمية وإطلاق العديد من المبادرات ، وهو ما يتماشى وأهداف المملكة لرؤية 2030.

أهداف شركة روشن بالمملكة

قامت الشركة بتوضيح بعض أهدافها في خطتها المستقبلية ومنها ما يلي:

توفير فرص عمل واستثمارات من خلال مشاريعها.

العمل علي توفير تسهيلات للمستثمرين لتملك الوحدات السكنية ذات الجودة العالمية في أحياء متطورة.

الهدف الأساسي هو الارتقاء بمستوي جودة حياة المواطن السعودي.

تحقيق قيم التمكين ، والمسؤولية ، والأمان ، والاستدامة ، والثقة.

تعميم أفضل الأساليب والممارسات والمعايير العالمية في البناء والتشييد.

توفير أحياء سكنية تمتد على مساحة 150 مليون متر مربع في أنحاء المملكة.

مشروع روشن الرياض من صندوق الاستثمارات السعودي

أعلن روشن العقاري في بيان له أن أول أحيائها السكنية سيكون موقعه شمال مدينة الرياض ، وانه تم توقيع عقود بقيمة 1.6 مليار ريال لبدء أعمال المقاولات للمرحلة الأولى من المشروع سيكون المشروع بالقرب من مطار الملك خالد الدولي وبالقرب من جامعة الأميرة نوره ، وأكدت روشن أن هذا الموقع سيكون موقعا حيويا يربط سكان هذه المنطقة بالعديد من الطرق الرئيسية وشبكة المواصلات بالإضافة إلى ذلك وجود المتنزهات والحدائق وطرق للمشاة والدراجات الهوائية، وذلك بما يتماشى مع الاحتياجات والتطلعات المستقبلية في المجتمع السعودي ورؤية المملكة 2030 ، ويقع بالقرب من عدد من الأماكن المهمة ، فهو يقع بالقرب من جامعتين من أكبر الجامعات ففي المملكة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، كما أنه يعتبر في مدخل الرياض من جهة الشمال ويقع بمحاذاة واجهة الرياض.

والجدير بالذكر أن صندوق الاستثمار العامة يطمح في أن يلعب روشن دورا هاما ومحوريا في تحقيق الأهداف المرجوة والتي تسعى إلى تطوير القطاع العقاري والبنية التحتية بالمملكة ، وأيضا العمل على تحفيز دورها البارز في تنويع موارد الاقتصاد السعودي والزيادة في الناتج المحلي الإجمالي ، كما تطمح في زيادة فرص العمل في المجتمع السعودي.