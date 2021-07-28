رابط نتائج الدبلوم العام 1442 home.moe.gov.om باسم المستخدم (مسقط – ظفار – الباطنه)

رابط نتائج الدبلوم العام 1442 في جميع محافظات سلطنة عُمان الحكومية، مسقط والباطنة وظفار وبقية المحافظات والتي يترقب الطلاب الإعلان عنها إلكترونيا عبر رابط نتائج وزارة التعليم بالسلطنة، حيث قامت وزرة التربية والتعليم باعتماد التسجيل والاستعلام الإلكتروني في الوزارة لكل من الطلاب وأولياء الأمور وكذلك المعلمين، ونتابع معكم جميع ما ورد من أخبار عن نتائج الطلاب بالديبلوم العام.

موقع وزارة التعليم في سلطنة عمان

بدأت الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني في شهر مايو الماضي واستمرت الاختبارات بنجاح حتى السادس من يوليو 2021، وقد قامت اللجان في المدارس العامة باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، حيث كانت تصريحات وزارة التربية والتعليم بالانتهاء من امتحانات الطلاب بنجاح وسط الاهتمام التام بهم، حيث انتشر فيروس كرونا بشكل كبير في السلطنة بأعداد كبيرة في الموجة الثالثة للفيروس، وحرصا على صحة الطلاب تم تعقيم اللجان وتوزيع الكمامات والحرص على التباعد في المقاعد، كما تم الاهتمام بوضع اختبارات تكون في مستوى الطالب المتوسط بعد عام دراسي لم يقم الطلاب فيه بالحضور إلى المدارس أو لم يتم المتابعة العملية الجيدة كما في أعوام سابقة، وبذلك قررت الوزارة وضع الامتحان اليسير.

موعد نتائج اختبارات الديبلوم العام

بدأت اختبارات الديبلوم العام في جميع المحافظات بالرغم من العديد من الصعوبات، وتم الانتهاء منها بسلام في السادس من يوليو 2021، أي قبل موعد عيد الأضحى بأيام قليلة، واستأنفت لجان التصحيح تصليح نتائج وأوراق الطلاب بعد عطلة العيد بشكل مستمر، ويتم الانتهاء من رفع نتائج الطلاب على قدم وساق، حيث تقوم وزارة التربية والتعليم بالإعلان في هذا الوقت عن الانتهاء من نتائج الطلاب، ولم تعلن الوزارة حتى الآن نتائج الطلاب على موقع الوزارة الرسمي.

يقوم الطالب بالدخول على بوابة سلطنة عمان التعليمية. يبدأ الطالب باختيار ايقونة “دخول النظام” الموجودة في أعلى الصفحة. يقوم الطالب باختيار التسجيل بالهاتف الذكي. يتم تسجيل الاسم ورقم المقعد ورقم الهاتف النقال الخاص. يبدا الاستعلام عن النتائج باتباع الخطوات. يتم تفعيل رابط استخراج النتائج بعد الإعلان عنها.

تبدأ الخطوات بالاشتراك في خدمة المحمول المسماة OOREDOO. يتم الاشتراك على تطبيق النتائج بالاتصال على رقم 90200. يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس.

كيفية استخراج النتائج عبر رابط نتائج الديبلوم العام 1442كيفية استلام إشعار النتائج عبر الهاتف النقال

وتقوم وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان بتفعيل رابط استخراج النتائج، رابط نتائج الدبلوم العام 1442 home.moe.gov.om يتم استخراج نتائج الطلاب باسم المستخدم بمحافظات مسقط وظفار والباطنة وغيرها من المحافظات بعد أن يتم الانتهاء التام من مراجعة نتائج الطلاب التي استأنفت لجان التصحيح عملها من جديد بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك.

ويقوم الطلاب بمتابعة موقع النتائج بشكل يومي من جميع محافظا السلطنة وذلك لمتابعة الإعلان عن النتائج، كما يقوموا بمتابعة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم على فيس بوك أو تويتر لمتابعة الأخبار والتصريحات حول الانتهاء من التصحيح بينما لم تظهر اية نتائج حتى الآن أو أخبار تشير إلى اقتراب موعد الإعلان عن أسماء الطلاب الناجحين بامتحانات الديبلوم العام.