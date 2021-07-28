أمريكا توصى المطعمين بارتداء الكمامات مجددا

جدة - نرمين السيد - وقالت روشيل والنسك، مديرة مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن السلطات الصحية توصى الأفراد الذين حصلوا على التطعيم بشكل كامل، بارتداء الكمامات فى الأماكن التى تزيد فيها احتمالية انتقال عدوى "كوفيد 19". وشددت والنسك على ضرورة الالتزام بهذه التعليمات الجديدة فى ظل انتشار متحور دلتا الجديد من "كورونا" بشكل متسارع فى الولايات المتحدة.

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