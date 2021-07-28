نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس ظهرت الآن في جميع المحافظات

نتيجة الدبلومات الفنية 2021، أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني عن نتائج الطلاب والطالبات اليوم واطلقت الوزارة الرابط للاستعلام عن نتائج الدبلوم الفني 2021 بالاسم ورقم الجلوس في كافة محافظات الجمهورية المصرية، حيث يريد جميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة اليوم للاطمئنان على نتائج أبنائهم، وأكدت وزارة التربية والتعليم أن أعمال تصحيح الامتحانات ومراجعة الدرجات التي حصل عليها الطلاب في الامتحانات قد اكتملت على خير وقد جرت أعمال التصحيح لجان آمنة وخاضعة لإشراف جيد، وذلك تنفيذاً للإجراءات وقائية واحتياطية صارمة وذلك بسبب تعرض البلاد للظروف الاستثنائية من تفشي وباء كورونا المستجد، والآن نتوجه من خلال موقع ثقفني إلي نشر رابط الاستعلام عن نتائج الدبلوم الفني 2021 بالاسم ورقم الجلوس فتابعونا.

نتيجة الدبلومات الفنية 2021

خضع طلاب الدبلومات الفنية 2021 للامتحانات العملية والمعملية لمدارس الصناعية، زراعية، وتجارية، فندقية خلال الفترة من الخامس يوليو إلى السابع عشر من يوليو 2021 ، فيما جرت الامتحانات التحريرية خلال الفترة من التاسع عشر من يوليو إلى 1 يوليو، وقد بلغ عدد طلاب الدرجة الفنية 2021 حوالي 818.٧ ألف طالب وطالبة في جميع أقسام التعليم الفني بجميع التخصصات “التجارية، والصناعة، والزراعية، والفنادق” وذلك من خلال نظام مدة الدراسة لنظام الثلاث سنوات، والخمس سنوات وأوضحت وزارة التربية والتعليم للتعليم الفني أن الغاية العامة للوزارة من التعليم الفني هو تأهيل الطلاب والطالبات للقدرة المحلية والإقليمية والعالمية على المنافسة في الأسواق العالمية.

نتائج الدبلوم الفني 2021 برقم الجلوس

كشفت وزارة التربية والتعليم الفني عن رابط نتيجة الدبلومات الفنية، وذلك بعد أن أنهت وزارة التربية من أعمال الامتحانات والتصحيح ورصد العلامات بالكامل من قبل كافة مديريات التربية والتعليم، ويتم الآن الحصول على نتائج الطلاب والطالبات بالاسم ورقم الجلوس في جميع المحافظات مع مراعاة كتابة جميع البيانات والمعلومات بشكل صحيح، ويمكن للطلاب الدخول إلى الموقع الرسمي لبوابة التعليم الفني لكافة المحافظات لمعرفة نتائج الدبلومات الفنية لعام 2021 بالاسم ورقم الجلوس، ثم اختيار قسم التعليم الفني الدارس له الطالب سواء كان “الصناعية أو الزراعية أو التجارية أو الفندقية”.

رابط البوابة التعليمية للتعليم الفني للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021

أطلقت الوزارة رابط رسمي للحصول على نتائج الطلاب فور ظهورها، وذلك بهدف التسهيل وتوفير الوقت على الطلبة والطالبات وأولياء الأمور وتقدم لهم الحصول على النتائج بشكل سريع من خلال البوابة الالكترونية الخاصة بنتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس من خلال اتباع الخطوات التالية

الدخول إلي البوابة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم الفني.

كتابة جميع البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها

إدخال اسم الطالب، ورقم الجلوس.

الضغط على أيقونة الاستعلام عن النتيجة.

ومن الجدير بالذكر أن بوابة التربية والتعليم للتعليم الفني تقدم العديد من الخدمات المتميزة للطلاب وذلك لتسهيل طلبات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021.

والآن نتوجه بالدعاء والتمني لجميع الأبناء دوام التوفيق والسداد والنجاح الدائم.