نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2021 عبر بوابة التعليم الفني في مصر

نتيجة الدبلومات الفنية، من خلال هذا المقال أسها الزوار الأكارم من جميع أنحاء جمهورية مصرية العربية من دواعي سرورنا أن تقدم لحضراتكم في هذه السطور الرابط الجديد الخاص ببوابة التعليم الفني في مصر حيث أنها هي الوحيدة التي يمكن من خلالها للراغبين في الاستعلام عن نتائجهم الدخول إليها، ومنذ عدة أيام والبحث في مصر متواصل بعشرات الآلاف يوميا وذلك بعد أن اكتمل تصحيح الدبلومات الفنية والتي سيتم نشرها على موقع بوابة التعليم الفني في مصر بعد ساعات قليلة من الآن لذلك من دواعي سرورنا أن نقدم لكم الطريقة الصحيحة والجديدة التي من خلالها سيتمكن الطلاب وأولياء أمورهم من الإستعلام عن النتائج الخاصة بهم هذا العام في الدبلومة الفنية وهذه الطريقة متاحة فقط برقم الجلوس، حيث لا يتوفر خيار ثاني في الموقع الذي يعرض هذه النتائج ألا وهو موقع بوابة التعليم الفني، كما نقدم لكم أيضا في هذا المقال بعض الإحصائيات الخاصة بهذه المسابقة.

نتيجة الدبلومات الفنية

من خلال موقعنا ثقفني يسعدنا أيها الجمهور الكريم أن نقدم لكم رابط وطريقة الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية لهذا العام، وقد أكدت جميع المصادر الرسمية إلى أن اليوم الأربعاء سيكون موعدا للإعلان الرسمي عنها، وقد تم اعتماد النتيجة قبل أيام من طرف الدكتور طارق شوقي وزيرة التربية والتعليم في مصر، والعمل الآن جار في رفعها على بوابة التعليم الفني في مصر الذي سيكون متاحا الاستعلام من خلاله عن نتائج الطلاب برقم الجلوس وبخطوات بسيطة سنذكرها لكم في هذا المقال أيضا، ويبحث المصريون اليوم بعشرات الآلاف من أجل الحصول على النتائج الخاصة بهم للدبلومات الفنية نظام ثلاث سنوات وخمس سنوات، وتسود حالة من القلق الشديد وكذلك الحماس في وقت واحد الطلبة وأولياء أمورهم اليوم على حد سواء، فهم ينتظرون بفارغ الصبر رفع النتائج وإتاحتها رسميا على الموقع الإلكتروني الذي يمكن للطلاب معرفة نتائجهم عن طريقه.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية

هذا السؤال كان وما زال حتى اليوم واحدا من أكثر ما يشغل أذهان الطلاب وأولياء أمورهم حيث يترقبون المؤتمر الصحفي الذي دائما ما يسبق موعد إعلان النتائج بشكل رسمي على الموقع بوابة التعليم الفني في مصر، والأنباء في هذا الأمر متضاربة جدا فغالبية الأخبار تؤكد أن اليوم الأربعاء هو الموعد الرسمي الذي سيتم الإعلان فيه عن النتائج، وهناك مصادر تؤكد أن الأجل الأقصى لنشرها هو يوم السبت الواحد والثلاثين من شهر يوليو الجاري.

إحصائيات الدبلومات الفنية 2021

تقدم لامتحان الدبلومات الفنية الصناعية والتجارية والزراعية والفندقية ما مجموعه أكثر من ثمانمائة ألف طالبة وطالبة، وهذا وقد أشرف أكثر من مائتي ألف مراقب على الامتحان الذي تم الإنتهاء منه في يوم الفاتح من شهر يوليو الجاري، وقد قام خمس وأربعون ألف مدقق لغوي بتصحيح الإمتحان في اليوم العاشر من هذا الشهر، وقد أعلن قبل أيام الإنتهاء بشكل كامل من التصحيح.

وقد بلغت نسبة الناجحين في الدبلومات الفنية بنظام الثلاث سنوات ما يقارب سبعين في المائة وهذه نسبة كبيرة جدا حيث تعتبر أكبر من النسبة في العام الماضي، فيما كانت سبع وثمانون في المائة هي نسبة الناجحين في الدبلومات الفنية بنظام الخمس سنوات وقد جائت أقل مما كانت عليه في السنة السابقة.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس

هذا الأمر يراود عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم أيضا الذين يبحثون عن طريقة صحيحة لمعرفة النتائج الخاصة، وهذه هي الخطوات التي على الجميع اتباعها: