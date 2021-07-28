رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية تشغل بال الكثير من الطلاب الذين قدموا امتحانات الدبلومات الفنية في عام 2021، وحيث تم الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 منذ ساعات قليلة، وأوضح السيد مجاهد نائب الوزير الخاص بالتربية والتعليم أن أسماء الطلاب الأوائل لطلاب الدبلوم الفني في جميع المجالات الصناعي والتجاري والزراعي والصحي تم الإعلان عنهم في الساعات السابقة، وسنوضح لكم من خلال هذا الموضوع طريقة الحصول على نتيجة الدبلومات خاصة بعد ظهورها على المواقع الإلكترونية الرسمية وتحديدا البوابة المصرية للتعليم الفني التابعة لوزارة التربية والتعليم.

خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2021

الآن يمكن جميع الطلاب وأيضاً أولياء الأمور أن يستعملوا عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بطريقة بسيطة وإليكم الخطوات كالآتي:

نبدأ بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم وتحديدا البوابة المصرية للتعليم الفني

وبعد الدخول نقوم بإختيار الخيار المعروض أمامك وهو الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021، وأيضاً تحديد تخصصك في الدبلوم إذا كان نظام الثلاث سنوات أو خمس سنوات أياً من التجاري أو الصناعي أو الصحي أو الزراعي.

ومن ثم يقوم الطالب الذي يرغب في الاستعلام عن نتيجة بإدخال البيانات الخاصة به .

ثم يتم إدخال المدرسة الذي كان بها الطالب وكذلك الإدارة التعليمية.

وبعدها يقوم بكتابة رقم جلوسه وبعد أن ينتهى من كافة الإجراءات يضغط على استعلام وستظهر له النتيجة موضحة الدرجات بالنسب المئوية.

رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021

يوجد العديد من الروابط المنتشرة عبر المواقع الإلكترونية الخاصة بنتيحة الدبلومات الفنية 2021 ولكن أغلبها ليست صحيحة ولكن هنا سوف نعرض لكم الرابط الذي من خلاله سوف تتمكن من الدخول فوراً عن طريق الضغط هنا وبعدها يتبع باقي الخطوات الموضحة في السابق.

وقد أوضح وزير التربية والتعليم أن عدد الطلاب ينتظرون نتيجة الدبلومات الفنية قد تصل إلى سبعمائة وخمسون ألف طالب وطالبة، ولكي يكون أمر الحصول على النتيجة سهلاً وبدون مجهود قد وضع رابط رسمي يُمكن جميع الطلاب من الحصول عليه فور الدخول للرابط وتأدية باقي الخطوات والتي من أهمها كتابة رقم جلوس الطالب بشكل صحيح.