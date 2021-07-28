معرفة نتائج قبول جامعة الكويت 2021-2022 أسماء المقبولين بجامعة الكويت للطلب والأسنان والصيدلة

نتائج قبول جامعة الكويت 2021-2022 ، يتساءل جميع الطلاب المتقدمين بطلبات الالتحاق بجامعة الكويت للعام الدراسي الجديد عن كيفية الحصول على نتائج قبول جامعة الكويت 2021 ، وذلك تزامناً مع انتهاء فترة استقبال طلبات التقديم للالتحاق بكليات جامعة الكويت للعام الدراسي الجديد، ومن خلال ما نحرص على تقديمه سنتعرف معكم على أخر الأخبار عن عمادة القبول والتسجيل بجامعة الكويت وما تم نشره من أخبار منذ ساعات قليلة بخصوص إعلان نتائج قبول جامعة الكويت 2021-2022 لعام دراسي جديد.

نتائج قبول جامعة الكويت 2021-2022

نتائج قبول جامعة الكويت ٢٠٢١ ، على نفس النهج أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الكويت بنشر تغريده عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر في الخامس عشر من يوليو الحالي تضمنت إعلان بدء التحويل الداخلي بين تخصصات كليات الجامعة إلكترونيا.



كما أكدت أيضاً عمادة القبول والتسجيل تمديد فترة استلام طلبات الالتحاق بجامعة الكويت للفصل الدراسي الأول حتى نهاية يوم الأربعاء 21 يوليو 2021، وسنتعرف معكم الآن على كيفية الحصول على نتائج قبول جامعة الكويت 2021-2022 ، ومعرفة أسماء المقبولين في جامعة الكويت 2021.



رابط نتائج قبول جامعة الكويت 2021

من خلال الرابط المخصص من عمادة القبول والتسجيل. من هنــــــا، يُمكنكم معرفة نتائج أسماء المقبولين في جامعة الكويت 2021-2022 ، وذلك من خلال كتابة الرقم المدني في الخانة المخصصة له.

خطوات معرفة نتائج قبول جامعة الكويت 2021:

الدخول عبر رابط مخصص من عمادة القبول والتسجيل بجامعة الكويت المرفق. كتابة الرقم المدني في الخانة الموضحة. اختيار أيقونة عرض أسماء المقبولين في جامعة الكويت.

وحددت جامعة الكويت الشهادات التي تقبلها: شهادة الثانوية العامة النظام الموحد أو ما يعادلها بالقسمين العلمي والأدبي، شهادة الثانوية الدينية، الحاصل على الثانوية من خارج الكويت، الثانوية الإنجليزية، الحاصل على الثانوية الإنجليزية، الثانوية الفرنسية.

تحديث: أوضح الدكتور مشعل هشام الغربللي القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت، أن عملية توزيع طلبات الالتحاق الخاصة بالطلاب والطالبات الكويتيين وأبناء الكويتيات من حملة الثانوية العامة قد انتهت. والمستوفين لشروط القبول والتي تم إيضاحها سابقاً، مؤكداً أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات التي تخص إعلان نتائج قبول جامعة الكويت 2021-2022 لكليات الطب و طب الأسنان والصيدلة، متمنياً التوفيق والنجاح لجميع الطلاب والطالبات اللذين تم قبولهم.