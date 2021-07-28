جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قال التحالف العربى إنه اعترض طائرتين مسيرتين مفخختين وصاروخين باليستيين أطلقتها ميليشيات الحوثى باتجاه منطقة جازان جنوب المملكة. وأعلن التحالف لاحقا اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين جديدين أطلقهما الميليشيا الانقلابية باتجاه جنوب السعودية، مؤكدًا أن قواته أحبطت كل محاولات الحوثيين العدائية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين فى جازان. وأضاف أنه يتخذ "إجراءات عملياتية لاستهداف مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون الدولى الإنساني".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التحالف العربى يحبط هجوما حوثيا بصواريخ باليستية ومسيرات باتجاه السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.