رابط موقع التسجيلات الجامعية الأولية بالجزائر 2021/2022 عبر cher bachelier لخريجي البكالوريا

موقع التسجيلات الجامعية بالجزائر 2021/2022، من أكثر الكلمات بحثاً في الوقت الحالي في دولة الجزائر موقع التسجيلات الجامعية الأولية بالجزائر عن عام 2021/2022، وهذا للطلاب الحاصلين على شهادة البكالوريا الذي يرغبون في الالتحاق بالكليات المختلفة، والتي فتح باب التقديم فيها يوم الثلاثاء الموافق 27 يوليو 2021 لجميع الطلاب في ولايات الجزائر المختلفة، والآن سوف نطلعكم على موقع التسجيلات الجامعية الأولية بالجزائر 2021.

التسجيلات الجامعية الأولية بالجزائر

من أكثر المواقع التي يزداد البحث عنها حالياً موقع التسجيلات الجامعية بالجزائر، حيث يستعد طلاب البكالوريا حالياً للتقديم في الكليات والجامعات في الجزائر، حيث يرغبون في الالتحاق بالكلية أو الجامعة التي كانت دائما من ضمن أحلامهم، وهذا لاستكمال المسيرة التعليمية وبناء مستقبل مشرق، وأكدت وزارة التربية الوطنية بالجزائر عن انطلاق موقع إلكتروني خاص للتسجيلات الجامعية، دون الحاجة للتوجه إلى مكاتب التنسيق، وهذا حفاظاً على سلامة الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبدأ التقديم أمس الثلاثاء الموافق 27 يوليو وسينتهي التقديم في 29 من الشهر ذاته، ويفتح باب التسجيل في الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت الجزائر.

موقع تسجيل الجامعات بالجزائر 2021

يحرص طلاب وطالبات شهادة البكالوريا للعام الدراسي الماضي 2020/2021، عن التقديم في موقع التسجيلات الجامعية، حيث يرغب الطلاب في الالتحاق بكليات القمة وتحديداً بعد ارتفاع نسبة النجاح بشكل ملحوظ عن الأعوام الماضية، ويتم التقديم في الجامعات بالجزائر إلكترونيا من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع التسجيلات الأولية الجامعية.

كتابة البيانات المطلوبة على الموقع والتأكد من صحتها.

كتابة كلمة المرور واسم المستخدم الخاص بك.

كتابة رقم التسجيل الخاص بالطالب على الموقع.

كتابة الرغبات التي يرغب فيها الطالب.

الأوراق المطلوبة للتقديم في التسجيلات الجامعية بالجزائر 2021/2022

يمكن لجميع طلاب وطالبات البكالوريا بالجزائر في جميع الولايات، التقديم في التسجيلات الجامعية عبر موقعها الرسمي، ويتم إرفاق بعض المستندات المهمة وهي، صور شخصية للطالب، دفع رسوم الالتحاق بالجامعة، تقديم شهادة البكالوريا، صورة من شهادة ميلاد الطالب الكمبيوتر، وتقديم استمارة البيانات.