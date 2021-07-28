جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأميركى جون بايدن، اليوم، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة يجب أن تحقق نتيجة أفضل على صعيد حملات التطعيم، مضيفاً أن إجراءات جديدة سيتم الكشف عنها الخميس المقبل.





وأضاف بايدن، بحسب "يورو نيوز"، أن مسألة التلقيح الإلزامى بالنسبة إلى الموظفين الفدراليين "قيد الدرس" حالياً. وكانت السلطات الصحية أعلنت سابقاً الثلاثاء أنه على الأمريكيين الملقحين أن يضعوا الكمامة مجدداً فى الأماكن الداخلية العالية الخطورة. من جهتها كانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكى، قالت إن إدارة الرئيس الأمريكى تعمل بحسب التوصيات الطبيّة والمستجدات، ولم تستبعد خلال موجز صحافى صدور قرارات جديدة خصوصاً وأن الوضع يختلف فى الوقت الراهن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايدن : ندرس فرض تطعيم إجبارى على الموظفين العاملين فى القطاع الفدرالى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.