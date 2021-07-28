نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس استعلم عن نتيجة دبلوم تجارة – صنايع – زراعة – فندقة عبر بوابة التعليم الفني

نتيجة الدبلومات الفنية 2021، عمليات بحث مكثفة خلال الساعات المقبلة سيشهدها محرك البحث جوجل، حول رابط نتيجة دبلوم تجارة، صنايع، زراعة، فندقة، والتي أكدت وزارة التربية والتعليم عن اقتراب موعد الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية لكافة فروعها وبنظام التعليم ثلاثة وخمسة سنوات، وهذا بعد أن أكد كنترول الدبلومات الفنية الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات، فتابعونا الآن في هذا المقال رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021.

نتيجة الدبلومات الفنية 2021

نتيجة الدبلومات الفنية 2021، أصبحت نتيجة دبلوم تجارة وصنايع وزراعة وفندقة، هي من أكثر الكلمات التي تردد على ألسنة الكثيرون وعبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، وهذا بعد أن أكدت مصادر مسئولة في وزارة التربية والتعليم عن الانتهاء من أعمال التصحيح والنتيجة تم اعتماد من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي.

برقم الجلوس استعلم عن نتيجة الدبلوم 2021

حرصت وزارة التربية والتعليم على توفير الخدمات الإلكترونية للطلاب، ومن بين تلك الخدمات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية “تجارة، صنايع، زراعة، فندقة”، وهذا بكل سهولة من خلال رقم الجلوس:

الدخول مباشرة عبر بوابة التعليم الفني.

الضغط على أيقونة نتائج الدبلومات الفنية 2021.

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

اختيار الفرع التابع له “تجاري، صنايع، زراعي، فندقة”.

الضغط على كلمة عرض النتيجة، وفي حين توافرها على الموقع ستظهر النتيجة بكل تفاصيلها.

نتائج الدبلومات الفنية زراعة وتجارة وصنايع

أجرى طلاب وطالبات الدبلومات الفنية بكل فروعها ونظام التعليم ثلاثة سنوات وخمسة سنوات، خلال شهر يونيو الماضي، وسط حالة من الإجراءات الاحترازية المشددة لحماية الطلاب والمعلمين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتمت بعدها على الفور أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة، وتم اشتراك 45 ألف معلم في تلك الأعمال، والتي استمرت 14 يوماً بسبب أجازة عيد الأضحى المبارك.

تظلمات نتائج الدبلومات الفنية

من المقرر إعلان نتيجة الدبلومات الفنية في الساعات القليلة المقبلة، ومن المعتاد عليها بعد إعلان النتيجة بيوم واحد فقط يفتح باب التظلمات على النتيجة من قبل الطلاب والطلبات، ويستمر باب الاعتراضات مفتوح لمدة 15 يوماً، وبعدها سيتم تشكيل لجنة لفحص تلك الطلبات والتأكد من صحتها بعد مراجعة ورق إجابات الطلاب المتظلمين.