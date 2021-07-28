قرض الشركة السعودية للتمويل بدون كفيل وبمبالغ مالية كبيرة وأقساط ميسرة

قرض الشركة السعودية للتمويل بدون كفيل أحد القروض المتاحة لدى الشركة ، حيث توفر الشركة هذا القرض بمبالغ مالية كبيرة ، بالإضافة إلى إتاحت الفرصة للعملاء لتقسيط مبلغ التمويل من خلال أقساط شهرية ميسرة ومجدولة ، كما تعمل الشركة علي سرعة إنهاء إجراءات طلب الحصول على التمويل ، وذلك من خلال سرعة الموافقة على طلب ، وسرعة إيداع مبلغ التمويل ، وقد جاءت الشركة السعودية للتمويل ضمن مجموعة من الشركات الرائدة في مجال التمويل بالمملكة والتي تقدم خدمات تمويلية متميزة ومتكاملة.

أهم مميزات قرض الشركة السعودية للتمويل في المملكة العربية السعودية

توفر الشركة السعودية للتمويل قرض نقدى فورى بدون كفيل ، وبتسهيلات عديدة وأقساط شهرية ميسرة ، كما توفر الشركة هذا المنتج بمبالغ تمويلية يمكن أن تصل قيمتها حتي 2 مليون ريال سعودي ، كما توفر الشركة السعودية للتمويل للعملاء إمتيازات عديدة عند التقدم بطلب للاستفادة من القرض ، وسوف نستعرض في هذا المقال تلك الإمتيازات التي توفرها الشركة السعودية للتمويل للعملاء عند طلب القرض النقدى المتاح لدي الشركة بمبالغ مالية كبيرة.

قرض نقدى مصمم ليكون متوافق ومطابق لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. يمكن أن يصل مبلغ القرض النقدى المتاح لدي الشركة السعودية للتمويل إلي 2 مليون ريال سعودي ، وذلك لتمويل أساطيل السيارات. يمكن الحصول من الشركة السعودية للتمويل علي مبالغ مالية تصل إلى 250 ألف ريال سعودي ، وذلك بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن. توفر الشركة من خلال هذا المنتج مبالغ تمويلية نقدية تصل قيمتها إلى 5 مليون ريال سعودي. يمكن أن يستفيد العميل بمبالغ مالية تصل إلى مليون ريال سعودي وذلك بهدف تمويل المعدات. تعمل الشركة علي سرعة إتمام إجراءات طلب الحصول على القرض النقدى المتاح لدى الشركة السعودية للتمويل بالمملكة. توفر الشركة السعودية للتمويل خيارات لسداد مبلغ التمويل بأقساط مجدولة تصل حتي 5 سنوات.

يلزم تقديم كشف حساب بنكي لأخر سنه .

يجب تعبئة نموذج طلب التمويل

تقديم صورة من السجل التجاري.

يجب تقديم قوائم مالية مدققة وذلك لأخر 3 سنوات.

المستندات والأوراق المطلوبة لاستكمال الطلبكيفية التقديم على قرض الشركة السعودية للتمويل بدون كفيل

وفرت الشركة السعودية للتمويل رابط إلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة ، حيث يقوم طالب التمويل بالدخول علي رابط قرض الشركة السعودية للتمويل ، وتعبئة النموذج بكافة البيانات الشخصية المطلوبة ، كما يمكن التقديم على طلب القرض من خلال التوجه إلى أحد فروع الشركة المتواجدة داخل المملكة العربية السعودية ، وتقديم كافة الأوراق والمستندات اللازمة لاستكمال الطلب