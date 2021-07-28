نتيجة شهادة الاساس السودان 2021 وخطوات الاستعلام عبر رابط رسمي

نتيجة شهادة الاساس السودان 2021 ؛ حالة من الخوف والقلق يعيشها طلاب شهادة الاساس في السودان، بعد أداء الاختبارات النهائية، لذا البحث عن خطوات الاستعلام عن نتيجة شهادة الاساس السودان هي الأعلى على محرك البحث، والرابط الرسمي التابع للوزارة، وفي خلال السطور القليلة القادمة سنتعرف سويًا على خطوات الاستعلام والرابط الرسمي لمعرفة نتيجة شهادة الاساس السودان.

نتيجة شهادة الاساس السودان 2021

أدى طلاب وطالبات شهادة الأساس الاختبارات وسط إجراءات احترازية مشددة، لضمان صحة وسلامة الطلاب، ومنع تفشي وباء كورونا، وتم الانتهاء من أداء الاختبارات في اليوم الخامس عشر من شهر يونيو 2021، وينتظر الجميع معرفة النتائج بفارغ الصبر.

لذلك تم الإعلان من قبل وزارة التربية والتوجيه في ولاية نهر النيل، أنه سيتم رفع كل النتائج بعد الانتهاء من عملية التصحيح والمراجعة، وأن النتائج المبدئية وصلت إلى 78%، فيما حصلت على ما يزيد عن 189 مدرسة وصلت فيها نسبة النجاح إلى 100%، أي حصل كلًا من في المدارس على الدرجات كاملة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة شهادة الاساس السودان

يعد الشغل الشاغل لدى جميع طلاب شهادة الأساس السودان هو معرفة الرابط الرسمي الذي سيتم فيه رفع النتائج، حيث قد أعلنت وزارة التربية والتعليم السودانية.

أنه سيتم إطلاق رابط تابع للوزارة يمكن من خلاله معرفة النتائج فور رفعها.

ويمكن الوصول له من خلال الضغط على رابط موقع الوزارة ثم إتباع هذه الخطوات الآتية:-

يجب اختيار الولاية التابع لها الطالب /الطالبة.

ثم الضغط على اختيار نتيجة شهادة الأساس.

ثم إدخال رقم الجلوس والضغط على إظهار النتيجة والانتظار حتى ظهور البيانات.

ويجب الحرص على إدخال كل البيانات واختيار الولاية بشكل صحيح.

وذلك حتى يتم الحصول على النتيجة الخاصة بالطالب المذكور.

والجدير بالذكر أنه قد أعلن مصدر مسئول بالوزارة أنه سيتم الإعلان عن الأوائل في لقاء صحفي سيتم انعقاده بالوزارة.

مشيرًا أن نسب النجاح مرتفعة جدًا عما كانت بالسنوات الماضية.

وبعدها سيتمكن الطلاب من معرفة نتائجهم عبر الرابط الذي سيتم إطلاقه.

أوائل الطلاب 2021

بالإضافة إلى إمكانية الحصول على تقرير لكل طالب بجميع ولايات السودان.