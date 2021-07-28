نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2021 لكل المحافظات

نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2021، حيث تحتل تلك الجملة محركات بحث جوجل الآن من قبل طلاب وطالبات الدبلومات الفنية وأولياء أمورهم وهم في حالة قلق وترقب، وذلك بعد إعلان وزارة التربية والتعليم عن تحديد موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2021 م باسم الطالب ورقم الجلوس الخاص به، وأفادت بأنه سيتم ظهورها خلال الساعات المقبلة قبل يوم 31 يوليو 2021، حيث تعتبر تلك الساعات الأخيرة لإفرازها، وأشارت الوزارة أن نسبة النجاح لهذا العام نسبة عالية حسب إجمالي عدد الطلاب وهو ما يصل الي 750 الف طالب طالبة لجميع الدبلومات الفنية زراعي، تجاري، فني صناعي، فندقي.

موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2021 موضحة أنه سيتم إعلانها بمشيئة الله خلال الأسبوع المقبل قبل يوم 31 عبر موقع الوزارة، فقد تم المبادرة في عمليات تصحيح أوراق الامتحانات في اليوم التاسع عشر من شهر يوليو الجار، وذلك بعد انتهاء امتحانات الدبلومات الفنية في اليوم الأول من شهر يوليو 2021 م.

أكدت مصادر وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الدبلومات الفنية لجميع الطلاب جاهزة للاعتماد خلال ساعات، فقد تم تحديد الطلاب الأوائل علي الجمهورية في جميع الدبلومات الفنية سواء الدبلوم التجاري، الدبلوم الزراعي، الدبلوم الصناعي، وأيضاً الدبلوم الفني مما أوضح ذلك أن نتائج هذا العام نتائج مطمئنة ونسب عالية من النجاح غير مسبق له من قبل.

في حال إن تعثر الحصول علي النتيجة، نود أن نذكركم أبنائنا الكرام أن موقع اليوم السابع يقوم بنشر نتيجة الدبلومات الفنية فور نزولها علي موقع وزارة التربية والتعليم، فقط قم بالبحث عن نتيجة الدبلومات الفنية اليوم السابع برقم الجلوس وستظهر أول نتيجة أمامك، حيث أكدت الوزارة ان رابط معرفة النتيجة سيكون مفعل خلال الساعات القادمة.

الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2021

نقدم لكم رابط الحصول علي نتيجة الدبلومات الفنية الصحيح، حيث انتشر عدد كبير من الروابط الغير صحيحة منذ أن تم موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية، فكل ما يقوم به الطالب هو الدخول الي الرابط واتباع الخطوات الآتية:

قم بالذهاب الي رابط وزارة التربية والتعليم. قم بالضغط علي الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية. اختر الدبلوم الذي يدرس به الطالب أو الطالبة (دبلوم تجاري، دبلوم فني صناعي، دبلوم زراعة، دبلوم فندقي). اختر نظام التعليم الذي تتبعه (نظام 3 سنوات، نظام 5 سنوات). تسجيل البيانات الشخصية الخاصة بالطالب أو الطالبة. تسجيل بيانات المدرسة والإدارة التعليمية التي يتبعها الطالب. كتابة رقم جلوس الطالب. وأخيراً، قم بالضغط علي الاستعلام حيث تظهر درجات الطالب في جميع المواد، المجموع الكلي، والنسبة المئوية.

مواعيد تقديم التظلم علي نتيجة الدبلومات الفنية 2021

من المتوقع أن يشعر الطالب بأنه تعرض للظلم في إحدي المواد أو في جميعها بنتيجة أقل مما يستحق، ولهذا تمكن وزارة التربية والتعليم الطالب من تقديم تظلم من النتيجة وفق عدة قواعد يجب علي الطالب معرفتها، حيث يمكن رفع التظلم الي الوزارة مباشرةً بعد إعلان النتيجة بيوم واحد بحيث يكون في اليوم التالي لمعرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2021 م.