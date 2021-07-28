موقع التسجيلات الجامعية 2021-2022 orientation-esi.dz لحاملي البكالوريا وزارة التعليم العالي

موقع التسجيلات الجامعية 2021-2022، ازداد البحث بصورة كبيرة الآن عن موعد التسجيلات الجامعية 2021-2022 لحاملي البكالوريا، فقد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر عن رزنامة التسجيلات الجامعية للعام 2021-2022 لحاملي البكالوريا، فقد بدأت عملية التسجيل بدايةً من يوم الثلاثاء الموافق 27 جويلية الحالي، وينتهي في يوم الخميس الموافق 29 من الشهر ذاته، لذلك ازداد البحث بصورة كبيرة اليوم عن موقع التسجيلات الجامعية 2021، وما هو رابط الاستعلام عن رزنامة التسجيلات الجامعية 2021-2022، ويتم الاستعلام عن رزنامة التسجيلات الجامعية إلكترونياً، حيث وفرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رابط orientation-esi.dz ليتم الاستعلام من خلاله عن رابط التسجيلات الجامعية 2021-2022، ونحن هنا في موقع “ثقفني” ومن خلال هذا المقال سوف نقوم بالإجابة، الوافية الشافية عن كل ما يدور في أذهانكم بخصوص رزنامة التسجيلات الجامعية.موقع التسجيلات الجامعية 2021-2022
تم اليوم تفعيل الرابط الخاص بالتسجيلات الجامعية، حتى يتمكن الطلاب والطالبات الراغبين في ملء استمارة الترشح لإحدى الكليات من فعل ذلك، بكل سهولة وهو جالس في مكانه، دون الحاجة إلى الذهاب لمقر المؤسسات التعليمية، ودون التعرض لخطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا الخطير، وسوف تتم عملية تأكيد التسجيلات الجامعية بدايةً من يوم 27 جويلية وينتهي في نفس اليوم، ولذلك أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إمكانية معرفة رزنامة التسجيلات الجامعية، من خلال الرابط الرسمي الذي تم توفيره لهذا الغرض، والذي سوف أترك لكم الرابط الخاص به لاحقا، كما حددت أن يوم الثلاثاء 27 جويلية في تمام الساعة السادسة بتوقيت الجزائر، هو الموعد المحدد لبدء تلقي الرغبات وملء استمارة الرغبات، وسوف تستمر التسجيلات الأولية إلى يوم 29 جويلية الحالي، لذلك نبهت وشددت على الطلاب والطالبات ملء استمارة الرغبات في المواعيد المحددة.رابط رزنامة التسجيلات الجامعية
يتم ملء استمارة الرغبات بكل سهولة عبر الرابط الرسمي الذي وفرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وذلك بطريقة بسيطة وسهلة، والطالب جالس مكانه دون التعرض لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وذلك باتباع عدة خطوات بسيطة سوف نبينها فيما يلي:
- الدخول على رابط orientation-esi.dz
- إدخال رقم التسجيل الخاص بالطالب.
- كتابة الرقم السري الخاص بالطالب في المكان المخصص له.
- النقر على أيقونة “الشعب المسموحة” وذلك حسب معدل درجات الطالب في شهادة البكالوريا.
- بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة “مرحلة إدخال الرغبات” والاختيار بينهم.
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موقع التسجيلات الجامعية 2021-2022، ازداد البحث بصورة كبيرة الآن عن موعد التسجيلات الجامعية 2021-2022 لحاملي البكالوريا، فقد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر عن رزنامة التسجيلات الجامعية للعام 2021-2022 لحاملي البكالوريا، فقد بدأت عملية التسجيل بدايةً من يوم الثلاثاء الموافق 27 جويلية الحالي، وينتهي في يوم الخميس الموافق 29 من الشهر ذاته، لذلك ازداد البحث بصورة كبيرة اليوم عن موقع التسجيلات الجامعية 2021، وما هو رابط الاستعلام عن رزنامة التسجيلات الجامعية 2021-2022، ويتم الاستعلام عن رزنامة التسجيلات الجامعية إلكترونياً، حيث وفرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رابط orientation-esi.dz ليتم الاستعلام من خلاله عن رابط التسجيلات الجامعية 2021-2022، ونحن هنا في موقع “ثقفني” ومن خلال هذا المقال سوف نقوم بالإجابة، الوافية الشافية عن كل ما يدور في أذهانكم بخصوص رزنامة التسجيلات الجامعية.موقع التسجيلات الجامعية 2021-2022
تم اليوم تفعيل الرابط الخاص بالتسجيلات الجامعية، حتى يتمكن الطلاب والطالبات الراغبين في ملء استمارة الترشح لإحدى الكليات من فعل ذلك، بكل سهولة وهو جالس في مكانه، دون الحاجة إلى الذهاب لمقر المؤسسات التعليمية، ودون التعرض لخطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا الخطير، وسوف تتم عملية تأكيد التسجيلات الجامعية بدايةً من يوم 27 جويلية وينتهي في نفس اليوم، ولذلك أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إمكانية معرفة رزنامة التسجيلات الجامعية، من خلال الرابط الرسمي الذي تم توفيره لهذا الغرض، والذي سوف أترك لكم الرابط الخاص به لاحقا، كما حددت أن يوم الثلاثاء 27 جويلية في تمام الساعة السادسة بتوقيت الجزائر، هو الموعد المحدد لبدء تلقي الرغبات وملء استمارة الرغبات، وسوف تستمر التسجيلات الأولية إلى يوم 29 جويلية الحالي، لذلك نبهت وشددت على الطلاب والطالبات ملء استمارة الرغبات في المواعيد المحددة.رابط رزنامة التسجيلات الجامعية
يتم ملء استمارة الرغبات بكل سهولة عبر الرابط الرسمي الذي وفرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وذلك بطريقة بسيطة وسهلة، والطالب جالس مكانه دون التعرض لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وذلك باتباع عدة خطوات بسيطة سوف نبينها فيما يلي:
- الدخول على رابط orientation-esi.dz
- إدخال رقم التسجيل الخاص بالطالب.
- كتابة الرقم السري الخاص بالطالب في المكان المخصص له.
- النقر على أيقونة “الشعب المسموحة” وذلك حسب معدل درجات الطالب في شهادة البكالوريا.
- بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة “مرحلة إدخال الرغبات” والاختيار بينهم.
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