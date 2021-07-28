نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس “صناعي- تجاري- زراعي- فندقي”

ظهرت الآن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس. حيث قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. برفع النتيجة على موقعها الالكتروني. ويمكن الآن لجميع الطلبة والطالبات في الدبلومات الفنية لجميع التخصصات (صناعي- تجاري- زراعي- فندقي) نظامي الثلاث سنوات والخمس سنوات معرفة النتيجة من خلال ذلك الموقع، وهو ما سوف نركز عليه في السطور القليلة الآتية، حتي نضع بين أيديكم نتيجة الدبلومات الفنية 2021.

كيف تحصل على نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس:-

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أمام الطلبة والطالبات في كافة تخصصات التعليم الفني، صناعي، تجاري، زراعي، فندقي، الحصول على النتيجة من خلال إتباع الخطوات البسيطة التالية:-

1- الدخول على رابط نتيجة الدبلومات الفنية.

2-إدخال رقم الجلوس.

3- الضغط على عرض النتيجة.

4- ستظهر لك النتيجة بعد ذلك وبشكل مباشر وبدون أي تعب.

كذلك فإنه يمكن لأبناؤنا طلبة وطالبات الدبلومات الفنية الاعتماد علينا في معرفة النتيجة، فقط قم بكتابة رقم الجلوس في التعليقات، حيث أننا سوف نقوم بالرد عليكم فوراً بعرض النتيجة.

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، قد قام عصر أمس الثلاثاء الموافق 27 يوليو 2021، باعتماد نتيجة شهادة الدبلومات الفنية لجميع التخصصات صناعي وزراعي وتجاري وفندقي بنظامي الثلاث سنوات والخمس سنوات.

كذلك فقد قام السيد الوزير وفي حضور نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون التعليم الفني بالاتصال باعلان أسماء الطلاب الأوائل في شهادة الدبلومات الفنية الدور الأول 2021.

ويبلغ عدد الطلاب الذين لم يحالفهم الحظ في النجاح في الدور الأول في شهادة التعليم الفني لهذا العام ما يزيد عن 200 ألف طالب وطالبه، فيما يبلغ عدد الطلاب الذين حضور امتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام ما يزيد عن 770000 طالب وطالبه، وهو عدد ضخم جداً، وقد استطاعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وبنجاح منقطع النظير في انهاء اختبارات الدور الأول للدبلومات الفنية بسهولة ويسر وسط اجراءات وتدابير صحية تعاونت فيها وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني مع وزارة الصحة، من أجل انجاح وانهاء موسم الامتحانات بأمان وبدون أية إصابات بين الطلبة والطالبات والسادة القائمين على تلك الامتحانات من معلمين وإداريين.