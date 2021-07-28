نتيجة دبلوم الصنايع 2021 بالإسم ورقم الجلوس ودبلوم التجارة والزراعة جميع المحافظات

يترقب الآلاف من الطلاب والطالبات نتيجة دبلوم الصنايع 2021 بالإسم ورقم الجلوس على محرك البحث “جوجل”، وقد انتشرت الاسئلة والإستفسارات من جانب الطلاب على مواقع التواصل الإجتماعي عن موعد ظهور النتيجة، ومنذ ساعات قليلة أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور “طارق شوقي” عن أسماء أوائل كافة الدبلومات التجارية والزراعية والصناعية والفندقية في النظامين الثلاث سنوات والخمس سنوات، وصرح بأن نسب النجاح قد ارتفعت بشكل ملحوظ عن العام الماضي وطمئن أبنائنا الطلاب، ومن الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد صرحت أن نتيجة الدبلومات الفنية سوف تظهر على موقع بوابة التعليم الفني خلال الساعت القليلة القادمة بإستخدام الإسم ورقم الجلوس، ونحن في موقعنا “ثقفني” نهتم بالعملية التعليمية ونكتب لكم في هذه المقالة عبر موقعنا عن نتيجة دبلوم الصنايع 2021 بالإسم ورقم الجلوس كما وضحنا لكم في مقال سابق رابط نتيجة دبلوم التجارة والزراعة، فإلى نص المقال.

نتيجة دبلوم الصنايع 2021 بالإسم ورقم الجلوس

هناك حالة ترقب من أبنائنا الطلاب والطالبات في الدبلومات الفنية عن النتيجة خلال الساعات الحالية خصوصاً طلبة دبلوم الصنايع، ونوضح لكم الآن خطوات الإستعلام عن نتيجة دبلوم الصنايع ودبلوم التجارة والزراعة عبر الخطوات التالية:

أولاً يجب تسجيل دخولك إلى الموقع الرسمي لبوابة التعليم الفني .

. ثانياً قم بكتابة الإسم ورقم الجلوس.

ثالثاً اختر نوع الدبلوم “دبلوم صنايع” ثم اكتب المنطقة التعليمية.

رابعً اضغط عرض النتيجة لتظهر لك تفاصيل نتيجتك.

نتيجة الدبلومات الفنية 2021

تعتبر مرحلة الشهادة فى الدبلومات الفنية مرحلة مهمة جداً بالنسبة للكثير من الطلاب حيث يعتمد البعض على المجموع ويكملوا مسيرتهم التعليمية فى الجامعات المخصصة لهم أو يكتفى البعض بالحصول على شهادة الدبلوم لذلك يبحث الطلاب بكثرة على جوجل ومواقع البحث عن النتيجة ولكن هى الآن لم تظهر على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم ولكن من الأكيد ظهورها خلال الساعات المقبلة وذلك حسب تصريح وزير التربية والتعليم وتأكيده على حصول الطلاب خلال الصباح الباكر النتيجة وأنها يتم رفعها الآن على الموقع وأيضاً صرح عن وجود نسب نجاح مرتفعة عن كل عام.