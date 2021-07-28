تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة HD الناقلة لمباراة السعودية واستراليا نايلسات وعربسات

تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة HD، تعتبر كرة القدم الرياضة الأكثر شعبية في جميع أنحاء العالم ويتابع البث الحصري للمباريات ملايين الأشخاص بل مئات الملايين حسب الفرق المتنافسة، وفي الوطن العرقي تعتبر قناة بي ان سبورت الملجأ الأول لمحبي الرياضة بجميع أنواعها سواء كانت كرة القدم أو التنس أو كرة السلة أو غير ذلك فهي موطن الرياضات العالمية، وفي هذه الأيام وبعد انطلاق أولمبياد طوكيو الصيفية فإن البحث يزداد يوميا بشكل ملفت للانتباه لما كان عليه في السابق وذلك لأن بي ان سبورت قامت بعرض أبرز المباريات على قناتها المفتوحة نظرا لأن العرب يشاركون في هذه الأولمبياد حيث يتواجد كل من الفريق السعودي والمصري، هذا كان دافعا كبيرا لأن نرى عمليات البحث بهذه الكثرة، ويسرنا في ثقفني أن نعرض لحضراتكم في هذا المقال التردد الجديد الذي تبحثون عنه لمشاهدة مباراة مصر والسعودية اليوم، حيث ستقام المباراة اليوم في ختام مرحلة المجموعة من الأولمبياد وودع المنتخب السعودي البطولة للمرة الثالثة من دوري المجموعة حيث خسر في مباراته السابقتين فيما سيلاقي المنتخب البرازيلي اليوم.

تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة

تعتبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الإخبارية أفضل باقة رياضية في العالم العربي بل وفي العالم بأسره حيث بدأت منذ سنوات تشق طريقها نحو العالمية بإنشاء قنوات بلغات أجنبية مختلفة وعلى أقمار صناعية أخرى، وقد كانت بي ان سبورت حريصة على جذب أعين عشاق الأفلام والمسلسلات أيضا حيث أصبحت عبارة عن باقة متكاملة تبث أحدث وأجدد المسلسلات والأفلام وكذلك تعرض أروع البطولات الأوروبية والعالمية، أنشئت القناة قبل سبع سنوات من الآن حيث كان تعرف سابقا بقناة الجزيرة الرياضية لكنها انفصلت عن الجزيرة، وأصبحت باقة أخرى مهتمة بالرياضة والمسلسلات والأطفال وغير ذلك، وهي قناة مشفرة يحتاج الراغبون في الاشتراك فيها إلى دفع مبالغ مالية مقابل الاستمتاع بمشاهدة مباريات الدوريات الكبرى وكأس العالم وغير ذلك من البطولات، حيث أصبحت الباقة رقم واحد في العالم العربي وبلغت شهرتها جميع أصقاعه، وهذا تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية اليوم ضد استراليا.

القمر: نايل سات

التردد: 11054

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

التصحيح ¾

وأيضا على التردد 12604 الاستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500.

تردد قناة بي ان سبورت المفتوحةالبطولات التي تنقلها بي ان

بي ان سبورت تعتبر من الباقات العالمية التي تملك تقريبا أفضل البطولات الأوروبية والعالمية، حيث تملك حقوق أفضل الدوريات، وهذا نموذج من البطولات التي تعرضها في مجال كرة القدم فقط بغض النظر عن الرياضات العالمية الأخرى.

كأس العالم

أمم أوروبا

أمم أفريقيا

أمم آسيا

دوري أبطال أوروبا

الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم

دوري الدرجة الأولى الإسباني

الدوري الفرنسي

الدوري الألماني

الدوري الإيطالي.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية اليوم ضد استراليا

جقدمنا لكم أعزائنا الكرام التردد الخاص بقناة بي ان والتي ستتمكنون من خلالها إلى الاستمتاع بمشاهدة مباراة السعودية الأخيرة في الأولمبياد الصيفية هذا العام المقامة في طوكيو عاصمة اليابان، وستقام المباراة في الحادية عشرة صباحا بتوقيت مكة المكرمة وستنقل مباشرة على بي ان سبورت، وبهذا أعزائنا المتابعين يسرنا أن نكون قدمنا لحضراتكم تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة HD الجديد.