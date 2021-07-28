ظهرت الآن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس جميع المحافظات عبر الموقع رسمي

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس، حالة من الترقب والقلق تسود منازل العديد من أسر طلاب الثانوية الفنية باقسامها المختلفة، خاصة بعد إن قام أكثر من 800 ألف طالب وطالبة بأداء الإمتحانات في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد، والجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عملت علي بذل كل جهد يذكر لمنع إنتشار عدوي كورونا بين الطلبة أثناء فترة الإمتحانات، ولذلك أخذت وزارة الصحة ووزارة التربية بالتعاون لتيسير الإمتحانات والحفاظ علي حياة الطلاب في جميع المحافظات، واليوم عبر الموقع رسمي للوزارة سوف يتمكن 818,7 تلميذ من استخراج نتائجهم، لذلك سوف نوفر لحضراتكم اليوم من خلال موقعنا كافة الروابط الرسمية وخطوات استخراج النتيجة عبر الموقع الإلكتروني.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021

تم تفعيل خدمات إلكترونية في عدد كبير من القطاعات والخدمات المقدمة للمواطن العربي، ومن ثم نقدم رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس، ليتمكن أولياء أمور الطلاب وكذلك التلاميذ أنفسهم من معرفة نتائجهم في الدبلوم باقسامة، حيث يشمل دبلوم 3 سنوات أقسام فني زراعي وفني تجاري وفني صناعي، وتضم تلك المنظومة التعليمية عدد كبير من الطلاب في محافظات ومدن مصر المختلفة، علاوة على ذلك فإن دبلومات الفني 5 سنوات سوف تظهر هي الأخري خلال الساعات القادمة، ونوجة عنايتكم إن اللجان الامتحانية والتي بلغ عددها 3111 لجنة علي مستوي الجمهورية استقبلوا أبنائنا الطلاب لأداء امتحاناتهم بحرص شديد، وسوف نقدم لكم عبر موقعنا ثقفني كيفية استخراج النتيجة فور ظهورها.

إستعلام نتيجة الدبلوم 2021 برقم الجلوس

بعد فترة طويلة من الأنتظار يستطيع طلاب الدبلومات الفنية من إستعلام نتيجة الدبلوم 2021 برقم الجلوس، خاصة بعد إن إعلان وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي إعلانها بشكل فوري بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، ومن ثم سوف نستمر معكم في متابعة كافة المستجدات حول النتيجة والإعلان عنها فور ظهورها علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم ، في الوقت نفسة تابع الخطوات الموضحة للحصول علي نتيجتك في مختلف المواد بسهولة

أولا قم بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني fany.moe.gov.eg.

ثانيا إختر دبلوم 5 سنوات، أو دبلوم 3 سنوات.

حدد القسم الذي قمت بالدراسة فية.

أخيرا أدخل رقم الجلوس.

نلاحظ إرتفاع مكثف الآن في البحث عن نتيجة الدبلومات الفنية، ونوضح لحضراتكم إن الرابط لم يفعل رسميا حتي اللحظة، وتستمر فاعليات رفع النتائج علي رابط الموقع المشار الية، وسوف تظهر فعليا النتيجة مساء اليوم وهو الحد الأقصى لبلوغ تمام عملية رفع النتيجة، وخاصة إن وزير التربية والتعليم اعتمد النتائج صباح اليوم وبعدها فورا بدأت عمليات رفع النتيجة.