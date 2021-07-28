نتائج التاسع اليمن 2021 برقم الجلوس فقط عبر موقع التربية والتعليم اليمنية

نتائج التاسع اليمن 2021 ؛ يبحث الجميع في اليمن عن رابط نتائج التاسع اليمن، لمعرفة ما قام به الطلاب بعد أدائهم الاختبارات النهائية، حيث تم الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم اليمنية أنه سيتم إتاحة رابط يمكن من خلاله معرفة النتيجة بكل سهولة، ومن خلال موقعنا اليوم سنتعرف سويًا على الاستعلام عن نتائج اليمن، وما هي الرابط الخاص بها.

نتائج التاسع اليمن 2021

بعد أداء الاختبارات النهائية لطلاب التاسع اليمن، توالت أعمال التصحيح والمراجعة، ولقد صرح أحد المسئولين عن لجنة الامتحانات أنه بالفعل تم الانتهاء من تصحيح الاختبارات، وأنه تمت الموافقة على رقم المقعد بنسبة نجاح وصلت إلى 80.64%، فيما أكدت الوزارة أن نسبة النجاح عالية.

ولقد بلغ عدد الطلاب الذين أدوا بالفعل الاختبارات النهائية 243519 طالب، وتجاوز عدد الغائبين 11 ألف، وبهذا يكون إجمالي عدد الطلاب 254608، جميعهم أدوا الاختبارات دون تسجيل أي إصابة بوباء كورونا، حيث تم تشديد الإجراءات الاحترازية، والوقائية التي تضمن صحة وسلامة الطلاب أثناء أدائهم الاختبارات المقررة.

رابط الاستعلام عن نتائج التاسع اليمن

حرصت الوزارة على تقديم رابط يمكن من خلاله الاستعلام عن النتائج بكل سهولة، هو نفسه رابط وزارة التربية والتعليم اليمنية، والذي يمكن الدخول عليه ثم إتباع ما يلي من خطوات:-

أولًأ:- ثم الضغط على أيقونة الاستعلام عن النتيجة، والتي ستجدونها في أعلى الصفحة.

ثانيًا:- هنا عليك إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب المراد الاستعلام عن نتائجه بدقة.

ثالثًا:- ثم اختيار القسم الخاص بالتعليم الأساسي.

رابعًا:- ومن ثم الضغط على بحث والانتظار ثوانٍ حتى يتم عرض النتائج.

المحافظات التي ظهرت بها نتائج التاسع اليمن

لقد أعلن الدكتور همدان الشامي أنه سيتم رفع نتائج بعض المحافظات على موقع الوزارة بشكل تدريجي، إلى أن يتم رفع كل النتائج، وتلك هي المحافظات التي ظهرت بها نتائج التاسع اليمن 2021:-

أولًا:- محافظة صنعاء.

ثانيًا:- محافظة مدينة عدن.

ثالثًا:- محافظة حضر وفاة.

رابعًأ:- محافظة تعز.

خامسًا:- محافظة الحديدة.

سادسًا:- محافظة البيضاء.

سابعًا:- محافظة عمران.

ثامنًا:- محافظة الجوف.

تاسعًا:- محافظة ريمة.

عاشرًا:- محافظة المهرة.