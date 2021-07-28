الاردني صالح الشرباتي ينال فضية التايكواندو في أولمبياد طوكيو

دوت الخليج :- حقق لاعب التايكواندو الأردني صالح الشرباتي الميدالية الفضية ضمن منافسات وزن تحت 80 كغم من أولمبياد طوكيو 2020 بعد خسارته في النزال النهائي من منافسة الروسي ماكسيما خراستوف.

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