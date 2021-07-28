تمويل شخصي وطني من مصرف الراجحي للمواطن والوافد، حيث يوفر مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية أحد أفضل وأهم التمويلات الشخصية داخل المملكة، حيث يطرح مصرف الراجحي بجميع الفروع الخاص تمويل وطني الشخصي المتوفر لجميع المواطنين سواء كانوا مواطنين سعوديين أو مواطنين وافدين، يتم صرف مبالغ التمويل من خلال تسهيلات مميزة للسداد تناسب جميع الفئات العمرية داخل أراضي المملكة، ويتوافق هذا التمويل مع جميع الرغبات الخاصة بالمواطنين سواء كان هذا التمويل بغرض شراء سيارة أو منزل أو سداد ديون شخصية أو للسفر الي الخارج وغيرها من الرغبات التي تهم كل فرد علي حده، وسوف نوضح لكم مميزات تمويل شخصي وطني من مصرف الراجحي للمواطن والوافد.

شروط الحصول علي تمويل شخصي وطني من مصرف الراجحي

يقوم مصرف الراجحي بالموافقة علي طلبات العملاء المقدمة إليه من أجل صرف التمويل الشخصي وفق مبلغ كل شخص علي حده، ولكن يجب توافر عدد من الشروط الخاصة بالمصرف، وفيما يلي الشروط:

يجب ألا يزيد عمر كل عميل عن 60 عاماً وذلك للموظفين و70 عام للأفراد المتقاعدين عند سداد آخر قسط من التمويل.

يشترط أن أن تكون جهة العمل من بين الجهات المعتمدة لدى مصرف الراجحي بالمملكة.

يجب ألا يقل دخل العميل السعودي والذي يكون موظفاً عن 2,000 ريال ولا يقل دخل العميل المتقاعد عن 1,900 ريال.

يجب ألا يقل الدخل الخاص بالعميل الوافد عن مبلغ 5,000 ريال.

يجب توافر بطاقة الهوية الوطنية أو بطاقة الإقامة الخاصة بالمقيم.

يجب إحضار خطاب تعريف بالراتب الذي يحصل عليه العميل.

توافر نموذج التسجيل الخاص بطلب التمويل.

يتم صرف جميع التمويلات الشخصية وفق قواعد الشريعة الإسلامية.

توفير فترة سداد مرنة لأقساط التمويل الشخصي تصل الي 60 شهر من تاريخ الحصول علي التمويل.

توفير سيولة نقدية مميزة لمبالغ التمويل تصل الي 2 مليون ريال.

المستندات المطلوبة للتقديم علي تمويل وطنيمميزات التمويل الشخصي وطني من مصرف الراجحيكيفية التقديم علي طلب التمويل الشخصي

يمكن طلب التمويل الشخصي من خلال تطبيق الراجحي عبر الجوال أو من خلال موقع الموقع الإلكتروني.