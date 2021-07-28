رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس زراعي وصناعي وتجاري جميع المحافظات

يبحث الآلاف من الطلاب والطالبات عن رابط نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2021 برقم الجلوس في جمهورية مصر العربية على محرك البحث الشهير “جوجل”، ويترقب جميع الطلاب وأولياء الأمور ظهور النتيجة بفارغ الصبر في ظل خوف وقلق شديد، ومن الجدير بالذكر أن الوزير الدكتور “طارق شوقي” وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد اعتمد النتيجة منذ ساعات وقد صرح بأن نسب النجاح هذا العام أعلي من العام السابق بالنسبة للدبلومات التجارية والصناعية والزراعية وقد لقى الطلاب هذا الخبر بفرح شديد، ولأننا نعلم أهمية مرحلة التعليم الفني للكثيرين من الطلاب حيث أنها تحدد مستقبلهم فمنهم من يريد استكمال دراسته والإلتحاق بالمرحلة الجامعية، ونوضح لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” رابط الإستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية التجارية والصناعية والزراعية لجميع المحافظات عبر الموقع الرسمي للتعليم الفني، فإلى نص المقال.

نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس

طبقاً لتصريحات وزارة التربية والتعليم فإنه من المرتقب الإعلان عن نتيجة الدبلوم التجاري والصناعي والزراعي خلال ساعات قليلة قادمة، وقد أعلنت الوزارة في مؤتمر اليوم عن أسماء الأوائل في كل الدبلومات الفنية سواء الدبلومات الثلاث سنوات أو الخمس سنوات، وتمنى وزير التعليم دوام النجاح والتفوق لجميع الطلاب والطالبات، ونوضح لكم الآن خطوات الإستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية كالتالي:

أولاً يجب على الطالب الدخول إلى الموقع الرسمي لبوابة التعليم الفني لوزارة التربية والتعليم على الإنترنت.

لوزارة التربية والتعليم على الإنترنت. ثانياً يجب على الطالب تحديد القسم التابع له.

ثالثاً اكتب رقم الجلوس الخاص بك ثم حدد نوع الدبلوم زراعي أم تجاري أم صناعي.

وأخيراً اضغط على عرض النتيجة.

نتيجة الدبلومات الفنية جميع المحافظات

صرح وزير التربية والتعليم أن هذا العام نسب النجاح ارتفعت عن العام الماضي وهذا في النظامين نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات، ونوضح لكم النسب كالتالي:

نظام ال 3 سنوات: بالنسبة لدبلوم التجارة نسبة النجاح 72.40 %، والفندقي 88.38%، والزراعي 53.75 %، والصناعي 71.50 %.

نظام ال 5 سنوات: نسب النجاح في التجاري 95.53%، والفندقي 83.76%، وبالنسبة للدبلوم الزراعي نسب النجاح 60.99%، والصناعي 79.06%.

وأخيراً نتمنى لكل الطلاب دوام النجاح والتفوق