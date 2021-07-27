البيت الأبيض يعلن مخططا جديدا لنظام الهجرة

جدة - نرمين السيد - وأشار بيان صدر اليوم فى هذا الشأن إلى أن هذا المخطط يعتمد على تأمين الحدود وينظر فى طلبات اللجوء بشكل عادل وفعال ويعزز جهود إدارات الهجرة فى أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ويتناول الأسباب الجذرية للهجرة من أمريكا الوسطى إلى الولايات المتحدة.
وأضاف أن النجاح فى بناء هذا النظام العادل والإنسانى للهجرة لن يتحقق بين عشية وضحاها، خاصة بعد سياسات الهجرة السابقة غير العقلانية واللاإنسانية ، لكن هذه الإدارة ، حسب البيان ، لديها مخطط للوصول إلى هذه الغاية وتحقق فى ذلك تقدما حقيقيا.
وأكد أن الولايات المتحدة تعنى بحدودها وتعتزم فرض قوانين الهجرة بصورة عادلة ومواصلة العمل لحماية هذا النظام والحد من الهجرة غير النظامية والحفاظ على الحدود آمنة.
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