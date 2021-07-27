جدة - نرمين السيد - وأضاف وزير الدفاع الأمريكى، فى كلمة خلال زيارته إلى سنغافورة أوردتها قناة "سى إن إن " الإخبارية الأمريكية اليوم، أن مطالبات الصين الإقليمية الخاصة ببحر الصين الجنوبى لا أساس لها فى القانون الدولى.
وأشار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن تهدف إلى حل هذه المسائل سلميا، محذرا فى الوقت ذاته من أن سلوك الصين العنيف لا يتماشى مع هذا الهدف.
وأضاف أوستن " للأسف، عدم رغبة بكين فى حل الخلافات بطريقة سلمية واحترام سيادة القانون، لا يتعلق فقط بالمياه، نحن نرى كذلك أن هناك سلوكا عدائيا تجاه الهند، وأنشطة عسكرية مزعزعة للاستقرار تجاه تايوان، وعمليات إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية تجاه شعب الإيوجور المسلمين".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمريكا : أفعال الصين فى المحيطين الهندى والهادئ تهدد سيادة الدول الأخرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.