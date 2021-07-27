أمريكا : أفعال الصين فى المحيطين الهندى والهادئ تهدد سيادة الدول الأخرى

جدة - نرمين السيد - وأضاف وزير الدفاع الأمريكى، فى كلمة خلال زيارته إلى سنغافورة أوردتها قناة "سى إن إن " الإخبارية الأمريكية اليوم، أن مطالبات الصين الإقليمية الخاصة ببحر الصين الجنوبى لا أساس لها فى القانون الدولى.

وأشار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن تهدف إلى حل هذه المسائل سلميا، محذرا فى الوقت ذاته من أن سلوك الصين العنيف لا يتماشى مع هذا الهدف.

وأضاف أوستن " للأسف، عدم رغبة بكين فى حل الخلافات بطريقة سلمية واحترام سيادة القانون، لا يتعلق فقط بالمياه، نحن نرى كذلك أن هناك سلوكا عدائيا تجاه الهند، وأنشطة عسكرية مزعزعة للاستقرار تجاه تايوان، وعمليات إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية تجاه شعب الإيوجور المسلمين".