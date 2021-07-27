السعودية تؤكد وقوفها إلى جانب كل ما يدعم أمن واستقرار تونس

جدة - نرمين السيد - وقالت الخارجية السعودية فى بيان لها، نشرته وكالة الأنباء السعودية: "تابعت حكومة المملكة العربية السعودية مجريات الأوضاع الحالية التى تشهدها الجمهورية التونسية الشقيقة.. وإذ تحترم المملكة كل ما يتعلق بالشأن الداخلى التونسى وتعده أمراً سيادياً، لتؤكد وقوفها إلى جانب كل ما يدعم أمن واستقرار الجمهورية التونسية الشقيقة، كما تؤكد ثقتها فى القيادة التونسية فى تجاوز هذه الظروف وبما يحقق العيش الكريم للشعب التونسى الشقيق وازدهاره، وتدعو المجتمع الدولى إلى الوقوف إلى جانب تونس فى هذه الظروف لمواجهة تحدياتها الصحية والاقتصادية.

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