هبوط اضطرارى لطائرة بوينج بسبب مشاكل بالمحرك

جدة - نرمين السيد - أعلن متحدث باسم خدمات الطوارئ الروسية، اليوم الثلاثاء، أن طائرة ركاب من طراز بوينج، هبطت بسلام فى مطار مدينة سيمفيروبول عاصمة جمهورية القرم الروسية، بعد أن واجهت مشاكل فنية فى أحد المحركات.





هبطت الطائرة اضطرارياً فى الساعة الخامسة مساء اليوم، بسلام فى مطار سيمفيروبول، بسبب مشاكل فى المحرك وكانت تقل على متنها 165 راكبًا. وفى السياق ذاته، أعلن مصدر فى دائرة الطوارئ الروسية، أمس الإثنين، أن طائرة ركاب من طراز "بوينج 737" تابعة لشركة الطيران البيلاروسية "بيلافيا" قد هبطت بسلام فى مطار "دوموديدوفو" جنوبى موسكو بعد انطلاق جهاز استشعار الضغط للطائرة.

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