الكاظمى : القوات القتالية الأمريكية ستعود إلى بلادها نهاية العام الحالى

جدة - نرمين السيد - وقال فى تصريحات بحسب "روسيا اليوم"، إن "الحوار الاستراتيجى هو نتيجة مرحلة طويلة قامت بها الحكومة وهو حوار فى مستقبل العلاقات العراقية الأمريكية".

وأضاف: "إنجاز فى الحوار الاستراتيجى أنه وحد مواقف القوى السياسية العراقية".

وأشار الكاظمى إلى أن "العلاقة بين العراق والولايات المتحدة ستتحول إلى مرحلة جديدة".

وأكد رئيس الحكومة العراقية، أن "قوات بلاده الأمنية قادرة على حماية أراضى العراق".

وأعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن، أمس الاثنين أن الولايات المتحدة ستنهى بحلول نهاية العام "مهمتها القتالية" فى العراق لتباشر "مرحلة جديدة" من التعاون العسكرى مع هذا البلد.