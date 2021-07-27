جدة - نرمين السيد - وقال فى تصريحات بحسب "روسيا اليوم"، إن "الحوار الاستراتيجى هو نتيجة مرحلة طويلة قامت بها الحكومة وهو حوار فى مستقبل العلاقات العراقية الأمريكية".
وأضاف: "إنجاز فى الحوار الاستراتيجى أنه وحد مواقف القوى السياسية العراقية".
وأشار الكاظمى إلى أن "العلاقة بين العراق والولايات المتحدة ستتحول إلى مرحلة جديدة".
وأكد رئيس الحكومة العراقية، أن "قوات بلاده الأمنية قادرة على حماية أراضى العراق".
وأعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن، أمس الاثنين أن الولايات المتحدة ستنهى بحلول نهاية العام "مهمتها القتالية" فى العراق لتباشر "مرحلة جديدة" من التعاون العسكرى مع هذا البلد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكاظمى : القوات القتالية الأمريكية ستعود إلى بلادها نهاية العام الحالى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.