الاتحاد الإفريقى يعتمد الخطط الإقليمية لسلامة الطيران فى القارة

جدة - نرمين السيد - اعتمد الاجتماع الاستثنائى للنقل الجوى لإفريقيا، خطة التنفيذ الإقليمية الشاملة المنقحة لسلامة الطيران فى إفريقيا للفترة 2021-2024، وخطة التنفيذ الإقليمية الشاملة المنقحة لأمن وتسهيلات الطيران لعام 2021.





وأوضح بيان الاتحاد الإفريقى، أن الاجتماع دعا المديرين العامين الأفارقة فى مجال الطيران المدنى لتسريع تنفيذ الأهداف القارية فى مجال سلامة الطيران وأمنه، وتسهيله بالتعاون الوثيق مع المنظمة الإفريقية للطيران المدنى (أفكاك) وأصحاب المصلحة الآخرين فى مجال النقل الجوى.

من جانبها، قالت الدكتورة أمانى أبو زيد، مفوضة البنية التحتية والطاقة بمفوضية الاتحاد الإفريقى، إن الاجتماع ناقش تحسين سلامة الطيران والأمن والتسهيلات فى المنطقة الإفريقية، كما تناول التفعيل الكامل لسوق النقل الجوى الإفريقى الموحد، والتنمية المستدامة للنقل الجوى فى القارة.