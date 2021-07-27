هيئة المحامين التونسية تدعو قيس سعيد لفتح ملفات اغتيال بلعيد والبراهمى

جدة - نرمين السيد - دعا مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس اليوم الثلاثاء، رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى فتح الملفات المتعلقة بالفساد فى كافة المجالات والجرائم الانتخابية والإرهاب وعلى رأسـها ملف اغتيال شـكرى بلعيد ومحمد البراهمى وشهداء المؤسستين الأمنية والعسكرية.





وعبر "المجلس"، فى بيانه، عن تمسكه بضرورة محاربة الفساد وأنه لا حوار مع الفاسدين ومحاسبة المتسببين فى الأزمة وإصلاح المنظومة القضائية لإرساء قضاء مستقل قادر على حماية مكتسبات الدولة والحقوق والحريات وضمان حسن سير العدالة وإرجاع العمل بالمحاكم فورا حماية لحريات الأشخاص. وطالبت هيئة المحامين رئيس الدولة بتعديل القوانين الانتخابية والنظام السياسى، بما يمكن من إستئناف الحياة السياسية على قاعدة مطالب الشعب التونسى لتجاوز الأزمة وإرساء منوال تنموى جديد يراعى مصلحة الشعب.

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