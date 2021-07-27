بداية من 1 أغسطس.. الكويت تحظر سفر غير الحاصلين على لقاح كورونا للخارج

جدة - نرمين السيد - وكان مجلس الوزراء الكويتى، أعلن منع المواطنين من السفر ما لم يتلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا.

وقررت الحكومة الكويتية، السماح لغير الكويتيين بدخول البلاد شرط حصولهم على جرعتين من لقاحات "فايزر، أسترازينيكا وموديرنا" المعتمدة فى الكويت، أو جرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون.