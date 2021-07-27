جدة - نرمين السيد - وكان مجلس الوزراء الكويتى، أعلن منع المواطنين من السفر ما لم يتلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا.
وقررت الحكومة الكويتية، السماح لغير الكويتيين بدخول البلاد شرط حصولهم على جرعتين من لقاحات "فايزر، أسترازينيكا وموديرنا" المعتمدة فى الكويت، أو جرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بداية من 1 أغسطس.. الكويت تحظر سفر غير الحاصلين على لقاح كورونا للخارج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.