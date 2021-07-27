الأمم المتحدة تدعو قادة تونس لتسوية الخلافات بسرعة عبر الحوار

جدة - نرمين السيد - دعت الأمم المتحدة القادة السياسيين فى تونس لتسوية الخلافات بسرعة عبر الحوار وحلول الوسط.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، خلال مؤتمر صحفى يوم الثلاثاء: "نحن لا نزال على اتصال بالحكومة التونسية هنا فى نيويورك وعبر موظفينا فى البلاد".

وتابع: "ندعو القادة السياسيين التونسيين إلى تسوية الخلافات بسرعة من خلال الحوار وحلول الوسط، واتخاذ خطوات مسؤولة بهدف الحفاظ على الهدوء".

وأضاف أنه من الضرورى الآن أن تحترم جميع الأطراف سيادة القانون والحرية، مشيرا إلى أن "الحديث يدور كذلك عن حرية الإعلام والعمل المستمر للمؤسسات الديمقراطية".

ويأتى ذلك على خلفية قرارات الرئيس التونسى قيس سعيد بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشى من منصبه، وتجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوما ورفع الحصانة عن النواب، وتولى السلطة التنفيذية حتى تشكيل حكومة جديدة.

ووصف معارضو الرئيس التونسى الإجراءات التى اتخذها على خلفية الأزمة فى البلاد، بأنها انقلاب، ودعوا للتراجع عنها، بينما أكد الرئيس أن خطواته تتوافق مع الدستور، وتعهد بحماية المسار الديمقراطى.