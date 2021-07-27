رقم مخيف.. العراق يسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا

سجل العراق، الثلاثاء، أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد، وذلك منذ بدء تفشي الجائحة، وفق ما أفادت وزارة الصحة.

وقالت وزارة الصحة العراقية إن البلاد سجلت أعلى عدد إصابات يومية بفيروس كورونا، الثلاثاء، بلغ 12185حالة، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و577013 حالة منذ بدء الجائحة.

وأظهرت بيانات رسمية نشرتها وزارة الصحة، أن العراق سجل 71 وفاة، ليصل الإجمالي إلى 18418 وفاة.

وترتفع أعداد الإصابات في العراق منذ عطلة عيد الأضحى، التي عادة ما تشهد تجمعات عائلية يمكن من خلالها انتشار العدوى، لا سيما مع عدم الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي والمعايير الصحية للوقاية من المرض.

ونقلت وكالة رويترز عن وزارة الصحة تأكيدها، أنه جرى تطعيم مليون و480784 شخصا حتى الآن.