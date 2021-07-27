بحرية الإحتلال تقبض على متسلل عبر الحدود البحرية سباحة من لبنان

دوت الخليج :- أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على متسلل عبر الحدود البحرية الإسرائيلية سباحة من لبنان، خلال ساعات الليل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على حسابه في "تويتر": "خلال ساعات الليل، رصدت قوات جيش الدفاع مشتبه به عبر الحدود البحرية سباحةً من لبنان الى إسرائيل".

وأضاف: "البحرية الإسرائيلية ألقت القبض عليه، لم يكن بحوزته سلاحا، وتمت إحالته إلى التحقيق".

المصدر: RT