بحرية الإحتلال تقبض على متسلل عبر الحدود البحرية سباحة من لبنان

دوت الخليج :- أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على متسلل عبر الحدود البحرية الإسرائيلية سباحة من لبنان، خلال ساعات الليل.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على حسابه في "تويتر": "خلال ساعات الليل، رصدت قوات جيش الدفاع مشتبه به عبر الحدود البحرية سباحةً من لبنان الى إسرائيل".
وأضاف: "البحرية الإسرائيلية ألقت القبض عليه، لم يكن بحوزته سلاحا، وتمت إحالته إلى التحقيق".
المصدر: RT
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