فرنسا تسجل أكثر من 26 ألف إصابة جديدة بكورونا 

سجلت فرنسا اليوم الثلاثاء 28 وفاة و26 ألف و871 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.
ويمثل عدد الإصابات هذا ارتفاعا كبيرا عن عدد الحالات التي سجلت يوم أمس الإثنين والتي بلغت 5307 إصابات.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن عن تخطي فرنسا عتبة 40 مليون ملقح ضد فيروس كورونا، ما يمثل 60% من المواطنين، مؤكدا ضرورة مواصلة تلقيح المواطنين.
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